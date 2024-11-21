林郁婷專訪／腳步沒停歇 林郁婷瞄準名古屋亞運

今年巴黎奧運集滿生涯最後一面大賽金牌，「金牌拳后」林郁婷完成「全滿貫」目標後腳步沒停歇，月底就要前往英國參加新組織世界拳擊聯盟賽事，團隊更放眼二○二六年名古屋亞運，不只尋求另一面金牌，更要抹除東京奧運失利的記憶，在日本留下美好回憶。

林郁婷三年前在東京奧運以頭號種子身分參戰，卻在首輪意外落馬，奧運初體驗猝然結束，她說現階段目標就是名古屋亞運，「畢竟在哪裡跌倒，要從哪裡站起來。」

東奧失利後，林郁婷坦言花了一年多的時間才完全走出來，當時除了規律訓練，備戰延期到隔年的世錦賽，還把一部分重心放在碩士論文，轉移當下注意力，她說：「論文是寫自己的技術報告書，還有生涯和狀態，檢視哪些細節可以做更好，重新認識自己後面對下一場比賽，所以這段期間都是對於自己內疚、省思的路上。」

金牌拳后林郁婷 製表／曾思儒

二○二二年世錦賽，林郁婷再度打下金牌，接續杭州亞運登頂、巴黎奧運奪金，用雙拳不斷寫下新猷；身為拳擊指標選手的她也盼傳承經驗，讓台灣拳擊有更多選手銜接上來，不只有現在的林郁婷、陳念琴、吳詩儀和黃筱雯「四金釵」。

和林郁婷一路攜手的教練曾自強也有新目標，擔任專任教練十七年，他說：「希望在可以貢獻的過程中，在我手下把男子拳擊帶出不一樣的成績。」

曾自強十多年來不斷提升鶯歌工商拳擊隊的硬體設備，光是拳擊沙包就有三種模式，巴黎奧運男子拳擊國手甘家葳也是出身鶯歌工商，「強哥」表示：「每個系統都有不同的經驗累積，希望鶯歌系統不只女子，男子也能帶起來，這個系統可以被後面傳承，這個模式能讓未來台灣拳擊運動永續發展。」

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