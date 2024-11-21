林郁婷專訪／換位思考流言 林郁婷像獲金鐘罩

身處社群發達的世代，拳擊女將林郁婷遭遇的流言蜚語沒少過，巴黎奧運奪金後得到許多歡呼，卻也有許多針對中性外型的惡意言論。廿八歲的她坦言，最初當然會在意，但換角度思考後正向思考，現在像是有了「金鐘罩」、「鐵布衫」護體，抗壓性已提升到另一個層次。

林郁婷早在二○一三年世青賽就打下台灣拳擊史上第一面金牌，世錦賽更三度登頂，但知名度多在拳擊界，第一次突破「同溫層」就是去年世錦賽的性別爭議風波；同樣議題今年巴黎奧運又出現，連英國知名作者JK羅琳、美國總統當選人川普都拿林郁婷做文章，國外媒體爭相報導，國內也出現許多質疑聲音。

林郁婷在巴黎奧運期間刪掉社群軟體，她表示，剛開始一定會特別在意，過完「陣痛期」後就看開不少，且國際奧會已經為自己背書，能參加杭州亞運和巴黎奧運就是最好證明，也都帶回金牌，用實際行動粉碎雜音。

林郁婷豁達說，現今社會有很多「鍵盤俠」，「很多這樣的人存在，我們只好祝福他們，畢竟謠言止於智者，很多智者都是沉默的，我也沒差。」她還笑說，換角度思考，自己還有討論度代表有「流量」，現在更想透過自身影響力，幫助到台灣拳擊甚至是體育界。

林郁婷在奧運後除了獲聘教育部「反霸凌大使」，也接下運動部籌備小組的諮詢委員職務，以不同身分做出貢獻。

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