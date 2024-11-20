林郁婷專訪／成就全滿貫 教練曾自強：我只是領路人、感謝林郁婷沒放棄

「金牌拳后」林郁婷國中接觸拳擊就和教練曾自強結緣，師徒倆合作十多年，一起打下亞運、亞錦賽、世錦賽再到今年巴黎奧運金牌，成就大賽金牌全拿的「全滿貫」紀錄，曾自強最要感謝的就是林郁婷「沒有放棄」，東京奧運失利後仍決定為奧運夢想繼續努力，才會有今年8月這面台灣第一面奧運拳擊金牌。

拳擊金牌林郁婷專訪，林郁婷（右）、教練曾自強（左）。記者季相儒／攝影

林郁婷2013年就打下世青賽金牌，18年再嚐世錦賽金牌滋味，東京奧運更以頭號種子身份叩關，但奧運初體驗卻在第一場就爆冷出局，自己承認陷入低潮許久。

身為教練，曾自強接受本報專訪時坦言，東京奧運的失利自己也有許多挫折，「把她推那麼高，卻沒拱上去，我是滿受傷。」自己不好受，他仍要扛起教練責任，當時他給林郁婷幾個方向選擇，愛徒選擇繼續挑戰，他回憶說：「看到我的當事者那麼辛苦，我好像沒有理由（放棄），我應該照顧他。」

曾自強形容，教練就像領路人，女子拳擊2012年倫敦奧運才正式納入五環殿堂，自己和林郁婷說了奧運、成為林郁婷奧運夢想的起頭，「我好像有這責任，她都沒想要放棄，我哪有理由放棄？我們談完後我鼓勵她，她說『好，我們試看看』，如果她沒說，那壓根沒有，就結束了，她說要試看看，我就要做到怎麼成就這件事情。」

流露感性一面的曾自強表示，成就金牌的路上接收許多資源和幫助，但最感謝是林郁婷決定繼續堅持，「她願意再挑戰、再嘗試很不容易。她可以選擇放棄，選擇追求很簡單，但過程的負擔價值很高，要承受訓練過程。郁婷算是滿有智慧選擇的人，而且她很堅持，她或許覺得這件事很困難、沒辦法做到，但她已經講好了，不管怎樣，我們一起努力，把她做到。」

曾自強眼中的林郁婷，有許多菁英運動員特質，尤其明白自己的方向，「她是很目標導向的選手，一個選手不是設定目標和夢想，要勇於執行，不管再困難也要去執行、願意做，她就是個願意去做的人，目標導向很清楚。」

拳擊金牌林郁婷專訪，教練曾自強（圖）。記者季相儒／攝影

拳擊金牌林郁婷專訪，教練曾自強（圖）。記者季相儒／攝影

拳擊金牌林郁婷專訪，林郁婷（左）、教練曾自強（右）。記者季相儒／攝影

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