路口導盲行穿線多亂象 視障者無所適從

導盲行穿線 怎麼畫才對 製表／李成蔭 國內視障者約五點五萬名，各地推動視障引導標線，新增三條白色實線貫穿斑馬線，上路近四年，僅雙北、台中三都畫設逾四十個路口，南二都僅廿處，桃園最少僅十處，不但普及率低，亂象更不少，部分視障者甚至不知有導盲行穿線。

國土署、交通部說，導盲行穿線須銜接人行道及對準人行道定位磚，許多路口缺實體人行道，成設置最大阻礙。

中華視障聯盟副秘書長蔡再相喊話，視障引導標線（簡稱導盲行穿線）能引導視障者穿越馬路，車輛行經路口也有減速作用，已倡議十多年，政府今年起投入四年四百億提升人本交通，應將導盲行穿線列重點，這是友善視障者的文明城市指標。

住新北板橋的視障者張晉豪有導盲犬陪出門，過路口時會高舉右手，左手牽導盲犬，就怕往來車輛沒察覺，他說「我身上背著兩條命」，須提高警覺。

國土署「市區道路人行道路口導盲設施設計指南」，引導型導盲磚不再列「標配」，許多縣市改在路口鋪警示帶，並於部分斑馬線新增實體三條線，但不普及。六都中以北市最多，有四十六處，新北居次有四十五處，以捷運站點周邊路口居多。桃園目前僅十處，交通局說，預計明年四月會增至卅五處。

除了不普及，記者直擊還發現不少亂象，像是三條線只畫二條，許多端點沒有人行道定位磚，或有了但沒對齊。

主管單位不同 各做各的

像新北市政府周邊的導盲行穿線沒定位導盲磚，只有三條線，甚至遭孔蓋「切斷」。追查發現，導盲行穿線屬交通號誌，由交通單位施作管理；警示、定位帶卻屬人行道系統，由養護工程單位或地方公所施作，各做各的。台中市試辦時有路口只畫二條線，後來才改善。

住新北淡水的視障者陳宏嘉持白手杖行走，他說，「導盲行穿線不是每個重要路口都有，難依賴它，若要花心思尋找可能在路口發生危險。」前立委鄭龍水是亞洲首位盲人國會議員，他說，不知有導盲行穿線，顯見宣傳不到位。

宣傳不足 有視障者不知

新北市視障愛心協會理事長蘇延平也沒聽過導盲行穿線，蘇說，政府與其花力氣推動協助視障措施，不如多宣傳、鼓勵民眾看到持白手杖者主動多關懷。

台灣師範大學特教系暨復諮所副教授張千惠說，導盲行穿線亂象不少，包含線的尾端離人行道太遠，或開頭處沒有引導磚連接，問題根源是地方政府沒落實監工，淪為做半套，讓視障者走到一半無所適從。

本身是視障者的實踐大學社工系兼任助理教授藍介洲說，導盲行穿線確實有幫助，減少過馬路走歪機率，建議圓環或多岔路口優先設，也要加強養護。