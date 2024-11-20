觀察站／導盲做半套 視障走鋼索

對明眼人來說馬路如虎口，視障者更有舉步維艱之嘆，視障者對交通環境友善度感受更深，導盲磚逐步退場，政府推動的導盲行穿線不普及又做半套，不是沒對準路口定位磚，或根本沒定位磚相連，彷彿「有畫就好」，視障者「行的正義」成奢求，處境被推向更邊緣。

行人安全意識抬頭，為扭轉行人地獄罵名，政府今年起投入四年四百億要提升人本交通，不該將視障者需求排除在外，視障團體喊話，應將導盲行穿線列為重點，這是做為文明城市重要一步。

台灣現有五萬五千名視障者，中途失明者占逾七成，每年約一千二百人因白內障、青光眼、視網膜病變、糖尿病等眼疾落入黑暗世界，許多盲友不向命運低頭，努力、陽光生活著，只是當上路變成大冒險，成視障者無奈。

導盲行穿線能引導障者穿越路口不要走歪，車輛行經也有減速作用，倡議十多年，經試辦計畫，正式上路近四年，一路走來不容易。

根據道路交通標誌標線號誌設置規則一八五條，視覺功能障礙引導標線為三條平行白色實線，寬度五公分，間隔為五公分，厚度為零點四至零點六公分，應銜接人行道，並對準人行道之定位磚（導盲磚）位置。

法規寫得清楚，各地卻亂象頻傳，一大原因是導盲行穿線屬交通號誌，由交通單位施作管理；警示、定位帶等卻屬人行道系統，由養護工程單位或地方公所施作，兩單位未對接合作，讓美意打折扣，視障者上路風險更大。

行人環境不友善，台灣遭外媒譏為「行人地獄」，，視障者雖是少數族群，卻也是最具指標的用路人，關懷有需要的人，守護視障者行的正義，不該只是口號。