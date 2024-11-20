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盲友沒定向訓練 恐難自立

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
導盲犬是視障者重要的夥伴。圖／聯合報系資料照片
導盲犬是視障者重要的夥伴。圖／聯合報系資料照片

台灣五萬多名視障者中，逾七成是後天因意外或疾病失明所致，多數人沒受過正規定向訓練，影響自立及自信。

中華視障聯盟副秘書長蔡再相說，後天失明者常將自己封閉住，是否願意接受定向訓練，是很重要的轉折。台灣早年定向訓練師資及資源不足，近年師資及學習據點增多，但訓練風氣仍不盛，視障者可善用殘餘感官能力，透過定向訓練走出封閉。美國定向訓練機制很成熟，值得借鏡。

台灣盲人重建院生活重建組社工高湘宜也是定向行動訓練員，她說，每位視障者歷程不同，中途失明者平均沉潛八年才能完全走出打擊、重建生活，不少視障者排斥拿白手杖，認為一眼就看出是視障者，有人覺得難為情。

定向行動訓練是協助視障者建構環境地圖，熟悉出家門到上班地點間路徑等，除掌握方向感，也學習透過白手杖感受地板材質變化、聽聲辨位。

卅八歲視障者張晉豪是盲人重建院的電腦老師，最近準備從新北板橋搬家到新莊區，指導員帶他與導盲犬反覆訓練辦公與住家間的路線，張說，遇到轉換環境，要重新建構心理地圖，是定向訓練很重要環節；他陸續換過三隻導盲犬，視障者須具備心理地圖、定向能力，告訴導盲犬要轉彎或直走，導盲犬會避開障礙、尋找目標，合作到達目的地。

北市立聯合醫院松德院區精神科醫師蘇建銘廿七歲那年車禍失明，差點與行醫無緣，他力爭工作權，如願踏上醫者路。雙眼全盲後，靠著定向訓練重拾行動力，他建議，中途失明者一定要接受定向訓練，才能走得出去。

失明 導盲犬 視障者

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