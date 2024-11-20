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有聲號誌格不一難辨 居民嫌吵常搞破壞

聯合報／ 記者李成蔭鍾維軒趙容萱宋原彰／連線報導
有聲號誌對視障者來說是相當重要的交通設施。圖／聯合報系資料照片
有聲號誌對視障者來說是相當重要的交通設施。圖／聯合報系資料照片

台北市有一九八處、新北市有卅七處「視覺功能障礙語音號誌」（有聲號誌），視障者過路口時可按，實地體檢卻發現故障率偏高。公部門直言，若靠近住宅區，部分住戶嫌吵，不少被蓄意破壞。

視障者過馬路除了聽車流，聲音號誌也是重要工具之一。在雙北，聲音號誌路口不多，故障率卻不低。

記者實地偕視障者陳宏嘉在新北淡水住家附近尋找聲音號誌，第一個路口就發現設備故障，竹二個疑似交通事故撞壞。陳宏嘉說，有聲號誌故障不意外，常要打一九九九報修，新北市府今年推「智慧有聲號誌Ａｐｐ語音輔助」，希望提供輔助，但使用率不高。

台中市交通局長葉昭甫說，有聲號誌集中醫院、學校與公園周邊，許多民眾反映號誌發出的滴滴聲，白天人聲鼎沸時還好，夜深人靜時住戶備受干擾，交通局正研議設定時間。

高雄市視障關懷發展協會說，有視障者抱怨有聲號誌過少，已設置的路口，按鈕高低、遠近、左右側不一，沒有統一規範。視障者反映，許多幹道車流量大、噪音干擾，有聲號誌難聽清楚，建議比照雙北設置「智慧有聲號誌」，視障者透過手機Ａｐｐ聽到前方燈號、秒數等語音播報訊息，搭配導盲行穿線線，安全性增高。

國土署官員坦言，有聲號誌若在住宅區，夜深人靜時容易被嫌聲音擾民，常遭破壞，修不勝修。有聲號誌聲音讓人混亂，也被詬病。交通部官員說，按設置規則，南北向為布穀聲、東西向為鳥叫聲、行人專用時相為蟋蟀聲，應有定位音提示使用者判定按鈕位置，全國應依循設置。

北市交工處說，因經費有限，難以全市路口普設有聲號誌，設置地點則是洽詢視障團體或市民陳情，選定視障用路人通行需求較高地點。

新北交通局專委林昭賢表示，經與視障團體討論及會勘，選定捷運站、火車站及視障者相關協會周邊路口，設置卅七處視覺功能障礙語音號誌。另在視障者出入較密集的四處路口建置智慧型語音號誌，手機Ａｐｐ可發出語音報前方燈號、秒數，搭配導盲行穿線，能更安全地過馬路。

視障者 語音

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