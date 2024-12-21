霸凌案2員調主秘室成「煉蠱場」？邱泰源否認：還在調派中
衛福部上周公布8件霸凌案3件成案，但長照司遭爆料沒有約談離職人員，衛福部長邱泰源今表示，有新事證都會按照規定程序處理，「非常願意請他一起來釐清事實真相」；針對食藥署長人事案則表示，新的人選還在多方徵詢當中，「完全沒有定案」。
邱泰源今天出席「2024食品安全論壇」，會前有媒體詢問，食藥署長莊聲宏預計在下月中旬屆齡退休，邱泰源說，因為食藥署長屬於文官任用，依照組織法規定，必須要用文官體制處理，現在新的人選還在多方徵詢當中，「完全沒有定案」。
另有媒體詢問衛福部霸凌案現況，針對長照司的案件，未約談離職人員，衛福部先前回應，希望當事人能在律師或民代陪同下，正式提供相關資訊供進一步審慎調查，衛福部長邱泰源今重申，「非常願意請他一起來釐清事實真相」。
確定成立的霸凌案件中，保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員記一大過並調離現職，但立委陳昭姿指出，這2人都被調至主秘室，加上涉及霸凌的劉姓主任秘書，主秘室形同「煉蠱場」，邱泰源強調，這2人目前還是「集中管理」，還在調派中。
邱泰源指出，因為他們的專長是社工領域，所以先避免調到社福、社工相關司署，只是先有一間辦公室給他們而已，「而且這個辦公室絕對不是在主秘室，現在所做的工作，也完全跟主秘室的工作沒有關係」。
針對立委質疑調查報告像業務報告，邱泰源說，已經到9位不同黨派立委辦公室親自報告，要了解的資料應該都了解，後續會把衛環委員會委員辦公室都走完，質詢當天有想了解的，也會去說明。
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