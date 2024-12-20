快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

聽新聞
0:00 / 0:00

尾牙太嗨伸鹹豬手 勞動部提醒：雇主有責防治性騷擾

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今提醒，歡度尾牙或春酒活動時，如在該場合發生員工間的性騷擾事件，雇主仍應負性騷擾防治責任。記者葉冠妤/攝影
勞動部今提醒，歡度尾牙或春酒活動時，如在該場合發生員工間的性騷擾事件，雇主仍應負性騷擾防治責任。記者葉冠妤/攝影

歲末年終，許多雇主會在春節前後舉辦尾牙或春酒。勞動部提醒，歡度尾牙或春酒活動時，如在該場合發生員工間的性騷擾事件，雇主仍應負性騷擾防治責任。

勞動部條平司長黃維琛說明，為防治職場性騷擾，「性別平等工作法」課予雇主應採取適當措施的義務，雇主舉辦尾牙或春酒，可於活動前向員工宣導留意人際互動分際，千萬不要藉故觸碰他人身體，也不要自以為幽默開黃腔，更要注意表演活動內容合宜性，降低發生性騷擾事件的可能。

他指出，每年尾牙、春酒期間都會接獲1、2件的性騷擾申訴。提醒雇主，萬一員工間有性騷擾事件發生，雇主一旦知悉，必須採取立即有效的糾正及補救措施，過去曾有事業單位部門尾牙餐敘時，行為人緊拉女同事的手唱歌跳舞，讓女同事感到不舒服，雇主雖知悉行為人平時就常有不當碰觸他人身體行為，但也僅是請女同事自行保持距離，未進一步處理，最終雇主挨罰30萬元。

黃維琛也補充，今年3月8日修法的性工法全面施行後，強化雇主性騷擾防治責任，要求雇主不僅在接獲被害人申訴時，應採取立即有效的糾正及補救措施，即便只是因聽說、透過傳聞而知悉性騷擾情形，或是被害人沒有意願申訴，雇主也都應該採取相關的糾正及補救措施，避免性騷擾情事再度發生。

據勞動部統計，今年1月至6月止，雇主未盡性騷防治義務的裁罰案件共有38件，共開罰269萬元。黃維琛說，相較於去年整年開罰87件、985萬元，今年上半年案件量減少，相信應是去年爆出的me too事件讓大家有所警惕，雇主也比較有預防的意識。

尾牙 性騷擾 雇主

延伸閱讀

全聯倉儲惡火9死！勞動部發聲二點回應

全聯倉儲大火釀9死 勞動部將發家屬慰助金

員工強拉同事手歌舞 勞動部提醒雇主尾牙防性騷

尾牙禮扣繳憑單申報 有眉角

相關新聞

人事總處女參事霸凌父喪下屬 記2大過免職

行政院人事行政總處游姓參事長期辱罵下屬、高壓管理，還在下屬爸爸過世請喪假時，稱「為什麼不把爸爸趕快燒一燒就好」，致同仁身...

尾牙太嗨伸鹹豬手 勞動部提醒：雇主有責防治性騷擾

歲末年終，許多雇主會在春節前後舉辦尾牙或春酒。勞動部提醒，歡度尾牙或春酒活動時，如在該場合發生員工間的性騷擾事件，雇主仍...

南投議長接獲匿名檢舉官員霸凌 縣長許淑華將調查

勞動部發生公務員輕生事件，職場霸凌受到關注，南投縣也有家長抗議校長言語霸凌。南投縣長許淑華今天表示，縣府最近收到匿名檢舉...

衛福部霸凌者全集中到主秘室煉蠱？邱泰源駁：絕對沒有

衛福部上周才宣布3名同仁霸凌案確定成立，其中保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員記一大過並調離現職。立委陳昭姿昨天指出...

政院遭爆2起職場霸凌案 李慧芝：皆已立案調查

公部門霸凌案遍地開花，據統計，行政院職場霸凌案件通報平台上線一周後共收到53件申訴，含括中央、地方、法人、事業機構及公私...

傳長期霸凌致身心受創傷 原民會：已請遭申訴科長請假接受調查

國民黨立委盧縣一今舉行記者會，表示接獲原民會三名職員聯名陳情，指一位羅姓科長長期霸凌下屬，導致身心及家庭生活受到極大創傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。