尾牙太嗨伸鹹豬手 勞動部提醒：雇主有責防治性騷擾

歲末年終，許多雇主會在春節前後舉辦尾牙或春酒。勞動部提醒，歡度尾牙或春酒活動時，如在該場合發生員工間的性騷擾事件，雇主仍應負性騷擾防治責任。

勞動部條平司長黃維琛說明，為防治職場性騷擾，「性別平等工作法」課予雇主應採取適當措施的義務，雇主舉辦尾牙或春酒，可於活動前向員工宣導留意人際互動分際，千萬不要藉故觸碰他人身體，也不要自以為幽默開黃腔，更要注意表演活動內容合宜性，降低發生性騷擾事件的可能。

他指出，每年尾牙、春酒期間都會接獲1、2件的性騷擾申訴。提醒雇主，萬一員工間有性騷擾事件發生，雇主一旦知悉，必須採取立即有效的糾正及補救措施，過去曾有事業單位部門尾牙餐敘時，行為人緊拉女同事的手唱歌跳舞，讓女同事感到不舒服，雇主雖知悉行為人平時就常有不當碰觸他人身體行為，但也僅是請女同事自行保持距離，未進一步處理，最終雇主挨罰30萬元。

黃維琛也補充，今年3月8日修法的性工法全面施行後，強化雇主性騷擾防治責任，要求雇主不僅在接獲被害人申訴時，應採取立即有效的糾正及補救措施，即便只是因聽說、透過傳聞而知悉性騷擾情形，或是被害人沒有意願申訴，雇主也都應該採取相關的糾正及補救措施，避免性騷擾情事再度發生。

據勞動部統計，今年1月至6月止，雇主未盡性騷防治義務的裁罰案件共有38件，共開罰269萬元。黃維琛說，相較於去年整年開罰87件、985萬元，今年上半年案件量減少，相信應是去年爆出的me too事件讓大家有所警惕，雇主也比較有預防的意識。