快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

南投議長接獲匿名檢舉官員霸凌 縣長許淑華將調查

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議長何勝豐也接獲3件匿名信，指縣府主管霸凌。圖／南投縣政府提供
南投縣議長何勝豐也接獲3件匿名信，指縣府主管霸凌。圖／南投縣政府提供

勞動部發生公務員輕生事件，職場霸凌受到關注，南投縣也有家長抗議校長言語霸凌。南投縣長許淑華今天表示，縣府最近收到匿名檢舉霸凌文件，縣府將了解；正式陳情案，縣府會立案調查，改善職場文化。

勞動部職場霸凌憾事，漣漪不斷。南投縣議員陸續接獲校園霸凌陳情案，連議長何勝豐都接獲3起檢舉縣府主管霸凌案，但未署名，他未特別瞭解，但提醒縣府局處首長，要注意領導統御。南投縣議會第臨時會今天通過提案，建請縣府教育處研議，設立縣內各級學校教師職場霸凌反映流程及反映方式。

許淑華說，從中央到地方開始重視職場霸凌現象，對於職場壓迫，各界也特別關心。最近縣議員及縣府都有收到匿名文件，雖然沒有署名，但會針對不同案情了解。主管在言語或行為上過當，包括議員關切校長帶領老師等問題，只要正式陳情就立案調查，匿名文件雖然沒辦法立案，也會了解內容，希望改善職場文化。

何勝豐表示，現在社會環境和過去不同，老師教育方式也要改變，除了不能體罰，要多用愛心及耐心教導學生，避免被認為是霸凌。

職場霸凌 議員

延伸閱讀

南投知名麻糬方愫馨新廠啟用 縣長許淑華站台支持

前議員史雪燕遭解職 許淑華質疑內政部剝奪外配參政權

影／草屯鎮長猝逝告別式…鄉親陪走最後一程 家屬泣：不用上班了

影／草屯鎮長補選…綠拋消費券加碼 藍轟亂開支票、變相買票

相關新聞

南投議長接獲匿名檢舉官員霸凌 縣長許淑華將調查

勞動部發生公務員輕生事件，職場霸凌受到關注，南投縣也有家長抗議校長言語霸凌。南投縣長許淑華今天表示，縣府最近收到匿名檢舉...

衛福部霸凌者全集中到主秘室煉蠱？邱泰源駁：絕對沒有

衛福部上周才宣布3名同仁霸凌案確定成立，其中保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員記一大過並調離現職。立委陳昭姿昨天指出...

政院遭爆2起職場霸凌案 李慧芝：皆已立案調查

公部門霸凌案遍地開花，據統計，行政院職場霸凌案件通報平台上線一周後共收到53件申訴，含括中央、地方、法人、事業機構及公私...

傳長期霸凌致身心受創傷 原民會：已請遭申訴科長請假接受調查

國民黨立委盧縣一今舉行記者會，表示接獲原民會三名職員聯名陳情，指一位羅姓科長長期霸凌下屬，導致身心及家庭生活受到極大創傷...

行政院霸凌通報平台上線1週收53案 中央地方都有

媒體報導行政院2名處長涉霸凌。行政院發言人李慧芝今天說，2案都已立案調查；此外，霸凌通報平台自13日上線以來共收到53案...

國科會霸凌調查指無違反員工意願 柯志恩：無法接受

立法委員柯志恩日前爆國科會傳霸凌、科政中心每年離職人數超過40人、離職率達3成，要求國科會1周內提出報告。不過國科會僅以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。