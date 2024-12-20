南投議長接獲匿名檢舉官員霸凌 縣長許淑華將調查

勞動部發生公務員輕生事件，職場霸凌受到關注，南投縣也有家長抗議校長言語霸凌。南投縣長許淑華今天表示，縣府最近收到匿名檢舉霸凌文件，縣府將了解；正式陳情案，縣府會立案調查，改善職場文化。

勞動部職場霸凌憾事，漣漪不斷。南投縣議員陸續接獲校園霸凌陳情案，連議長何勝豐都接獲3起檢舉縣府主管霸凌案，但未署名，他未特別瞭解，但提醒縣府局處首長，要注意領導統御。南投縣議會第臨時會今天通過提案，建請縣府教育處研議，設立縣內各級學校教師職場霸凌反映流程及反映方式。

許淑華說，從中央到地方開始重視職場霸凌現象，對於職場壓迫，各界也特別關心。最近縣議員及縣府都有收到匿名文件，雖然沒有署名，但會針對不同案情了解。主管在言語或行為上過當，包括議員關切校長帶領老師等問題，只要正式陳情就立案調查，匿名文件雖然沒辦法立案，也會了解內容，希望改善職場文化。

何勝豐表示，現在社會環境和過去不同，老師教育方式也要改變，除了不能體罰，要多用愛心及耐心教導學生，避免被認為是霸凌。