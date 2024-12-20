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衛福部霸凌者全集中到主秘室煉蠱？邱泰源駁：絕對沒有

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部上周才宣布3名同仁霸凌案確定成立，其中保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員記一大過並調離現職。立委指出，有消息來源說上述兩位都被調至主秘室，衛福部長邱泰源（左）否認。記者李青縈／攝影
衛福部上周才宣布3名同仁霸凌案確定成立，其中保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員記一大過並調離現職。立委指出，有消息來源說上述兩位都被調至主秘室，衛福部長邱泰源（左）否認。記者李青縈／攝影

衛福部上周才宣布3名同仁霸凌案確定成立，其中保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員記一大過並調離現職。立委陳昭姿昨天指出，有消息來源指出上述兩位都被調至主秘室，加上涉及霸凌的劉姓主任秘書，主秘室如今 形同「煉蠱」。但衛福部長邱泰源今天指出，兩人絕對沒有調到主秘室。

衛福部上周公布霸凌案調查結果，保護司林姓簡任視察、長照司王姓專門委員霸凌案確定成立，劉姓主任秘書兼社保司長，遭指控過去在健保署台北業務組長任內以「不當比喻」對待員工，衛福部調查小組認定用語及比喻失當，造成不必要的壓力，雖未構成職場霸凌要件，但考績會決議核予申誡2次，免兼社保司長。由於主任秘書為幕僚單位，所以暫不調動。

陳昭姿昨天在臉書指出，「收到衛福部員工的來訊，霸凌案確認成立的保護司林姓簡任視察以及長照司王姓專委都被調到「主秘室」」她也說，請問衛福部是在煉蠱嗎？把三個涉霸凌的人聚在一起，是把主秘室當成霸凌煉蠱場嗎？霸凌者不僅沒降調，還升到主秘室，真是荒唐至極！

邱泰源今澄清，絕對沒有這件事，簡任視察跟專門委員兩位會集中管理、統籌調派，絕對沒有在主秘室辦公，也會讓兩位持續為國家貢獻。

另外，邱泰源表示，職場霸凌的調查報告，要顧及受訪者的隱私，在資料去識別化後，衛福部會個別到委員辦公室說明，目前已經向9位委員說明。

職場霸凌 衛福部 邱泰源

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