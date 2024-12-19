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政院遭爆2起職場霸凌案 李慧芝：皆已立案調查

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

公部門霸凌案遍地開花，據統計，行政院職場霸凌案件通報平台上線一周後共收到53件申訴，含括中央、地方、法人、事業機構及公私立學校。此外，針對行政院公關處莊姓處長、秘書處徐姓處長遭檢舉職場霸凌，行政院發言人李慧芝說明，兩案都已立案調查。

本報日前報導，行政院莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵員工，要求加班卻不得報加班、刁難商調等職場霸凌情事，政院上周仍在評估是否立案；徐姓秘書處長則在本周刊爆料，長期與陳姓諮議欺壓工友及駕駛，兩人甚至會相約在閒置的行政院副院長官邸幽會，政院已接獲檢舉並立案調查。

李慧芝今天主持政院會後記者會時說明，初步審核後，兩起霸凌案已立案調查，將進一步展開調查程序，按部就班處理。她強調，調查工作要先釐清事實，有些匿名檢舉的案件要先確認被害者身份跟在職情形，找到當事人後才啟動調查。

至於調查期間，兩名處長是否調職等候調查，兩案都在依法調查中，但不能任意調動同仁職務。

她說，這兩案都是匿名爆料，無法找到申訴者，所以才會有具名申訴的霸凌平台，能第一時間保護當事人，也可以更快速了解案件過程、釐清真相；現在各部會與行政院到的很多檢舉案都是匿名，需要確認事證、會花比較多時間，仍鼓勵盡量使用人事總處的霸凌通報平台具名申訴。

職場霸凌 行政院

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