傳長期霸凌致身心受創傷 原民會：已請遭申訴科長請假接受調查

國民黨立委盧縣一今舉行記者會，表示接獲原民會三名職員聯名陳情，指一位羅姓科長長期霸凌下屬，導致身心及家庭生活受到極大創傷，考績也遭遇不公平對待，其中一位甚至萌生輕生念頭，因此決定具名陳情。盧縣一要求原民會立即將羅姓科長調離現職並調查。原民會回應，已請羅科長請假接受調查。並派員代理科。原民會也依職場霸凌防治及處理作業規定啟動專案小組進行調查。

原民會指出，關於之前黃姓陳情人曾於111年提出申訴案，原民會成立專案小組調查，調查結果案件不成立，黃君亦於同年撤回申復案件。另記者會中提到的B君及C君，並未向原民會提出申訴。原民會會亦會調查，一併釐清。

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