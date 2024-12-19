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勞動部北分署送禮爭議 立委凍結部長特別費

中央社／ 台北19日電

勞動部勞發署北分署公務員輕生案衍生就安費使用疑雲，多名立委認為前分署長謝宜容送禮有爭議，加上前部長許銘春濫用特別費，擬刪除部長特別費預算，最後決議併案凍結10%。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查勞動部主管公務預算、財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案，處理昨天審查時暫時遭保留的提案。

勞動部主管預算一般行政下的部長特別費為新台幣117萬9000元，國民黨立委蘇清泉提案指出勞動部勞動力發展署前分署長發生備受爭議的送禮文化，勞動部長洪申翰後來上任也宣示自己不接受向上管理的送禮文化，因此要提案刪除部長特別費30萬元及凍結10%。

此外，也有其他立委提案，認為就安基金挪用爭議不斷，許銘春任內卻用就安基金裝修辦公室、舉辦部長個人演唱會、買咖啡豆等有很多與使用目的不符合的情況，因此擬全數凍結部長特別費。

今天審查部長特別費時，洪申翰則表示，知道外界會有擔心使用特別費送禮的疑慮，他也一度跟業務單位表示「不用特別費送禮沒關係」。

不過，洪申翰說，仍有庇護工場等有表達希望可以獲得一些支持，因此他可以承諾如果是使用特別費送禮，絕對會選擇庇護工場的產品，希望能給庇護工場支持。

最後經過審查，關於勞動部長特別費的提案，全數併案凍結10%，提出書面報告後解凍。

勞動部 庇護工場 特別費

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