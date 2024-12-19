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行政院霸凌通報平台上線1週收53案 中央地方都有

中央社／ 台北19日電
媒體報導行政院2名處長涉霸凌，行政院發言人李慧芝今天說，霸凌通報平台自13日上線以來共收到53案，包括中央與地方政府、法人、事業機構與公私立學校都有。示意圖。圖／聯合報資料照片
媒體報導行政院2名處長涉霸凌，行政院發言人李慧芝今天說，霸凌通報平台自13日上線以來共收到53案，包括中央與地方政府、法人、事業機構與公私立學校都有。示意圖。圖／聯合報資料照片

媒體報導行政院2名處長涉霸凌。行政院發言人李慧芝今天說，2案都已立案調查；此外，霸凌通報平台自13日上線以來共收到53案，包括中央與地方政府、法人、事業機構與公私立學校都有。

行政院長卓榮泰要求清查公務部門職場霸凌，行政院本部部分，公關處莊姓處長月初遭媒體報導有職場霸凌情事，行政院日前說明，正透過行政院既有的申訴評議委員會因應小組評估爆料內容，若有必要就會立案調查。

另外，行政院秘書處徐姓處長近日也遭控霸凌身心障礙工友，政院則表示已收到霸凌案跟風紀案的檢舉，正分案調查中。行政院人事總處也自13日起成立霸凌通報平台，提供具名檢舉。

李慧芝今天主持政院會後記者會時回應表示，目前2起案件都已立案調查。

李慧芝說，霸凌通報平台自12月13日至12月18日止，共收到53件案件，其中包括中央政府、地方政府、法人、事業機構與公私立學校都有。

媒體追問秘書處徐姓處長昨天未列席立法院預算審查，2名涉霸凌案處長是否仍在現職。李慧芝表示，無法任意調動工作職務，昨天徐姓處長身體不舒服請假，一切調查程序都在進行。

媒體追問匿名檢舉是否也會受理。李慧芝說，現在各部會與行政院收到的許多檢舉案都是匿名，因希望確保大家都能在友善職場工作，會由因應小組處理匿名案件，但因匿名檢舉還需要確認事證等，會花較多時間，因此仍鼓勵大家盡量使用人事總處霸凌通報平台具名申訴。

職場霸凌 行政院

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