國科會霸凌調查指無違反員工意願 柯志恩：無法接受

立法委員柯志恩日前爆國科會傳霸凌、科政中心每年離職人數超過40人、離職率達3成，要求國科會1周內提出報告。不過國科會僅以半頁書面資料回覆調派皆無違反員工意願，讓柯志恩直指，「非常廉價、無法接受。」

立法院教文委員會今審國科會114年度預算，柯志恩再提國科會疑傳霸凌一事。她說，國科會國研院轄下科政中心主管任意調查計畫人員的工作內容、工作地點，要求派駐到國科會工作，若有不從便以考績及離職脅迫計畫人員，以致科政中心離職率高，其中民國111年更高達59人，離職率近43％。對此，國科會僅以書面資料回覆，「目前派駐本會的工作同仁皆事前徵詢意願。」

柯志恩進一步說明，國科會是除了中研院以外的部會學資歷最高的，但學歷愈高，使用的霸凌方法就愈陰暗。據她了解，科政中心1名副主任的口頭禪就是「信不信我把你借調到樓上（國科會）」；另1名科技產業組的主管更告訴全體同仁說「作為幕僚上班就是開會，下班就是準備資料」，使得該組在111年離職率高達6成。

柯志恩說，國科會的調查是一對一且只詢問現任員工，「有哪位員工敢講？」且過往離職的員工都沒有去了解就回覆，顯得草率又廉價，這份調查報告是「完全沒辦法接受。」

國科會主委吳誠文說，書面回覆略短是因為有個資保護的問題，但對於霸凌零容忍的態度不變，公部門過往「上行下效」的行政倫理文化的確需要改變，國科會也會努力扭轉此風氣。

而柯志恩提到科政中心離職率過高的科政中心，直管機關國研院長蔡宏營回覆表示，目前是以仍在職的員工進行調查，對於已離職、轉職的同仁也會再去了解。