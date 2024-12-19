原民會也傳霸凌 原本恐比勞發署更早發生憾事

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聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委盧縣一接獲原民會三名職員聯名陳情，指一位羅姓科長長期霸凌下屬，導致身心及家庭生活受到極大創傷，考績也遭遇不公平對待，其中一位甚至萌生輕生念頭，因此決定具名陳情。記者王千豪／攝影
國民黨立委盧縣一接獲原民會三名職員聯名陳情，指一位羅姓科長長期霸凌下屬，導致身心及家庭生活受到極大創傷，考績也遭遇不公平對待，其中一位甚至萌生輕生念頭，因此決定具名陳情。記者王千豪／攝影

公部門霸凌案爆不完，國民黨立委盧縣一接獲原民會三名職員聯名陳情，指一位羅姓科長長期霸凌下屬，導致身心及家庭生活受到極大創傷，考績也遭遇不公平對待，其中一位甚至萌生輕生念頭，因此決定具名陳情。盧縣一要求原民會立即將羅姓科長調離現職並調查。

盧縣一今天舉行記者會，公布原民會三位職員聯名的陳情信，其中一位具名，另兩名暫不具名，黃姓陳情人在信中指控，原民會經濟發展處金融服務科羅姓科長職場霸凌，在羅的領導下，被霸凌者身心及家庭生活都受到很大的創傷，該科人員也異動頻繁，羅2020年接任科長後至今，求去的同仁有6位。

黃姓陳情人表示，他雖然已經調科，但每每聽到受害者被咆哮、被輕蔑，心裡都有如刀割，往事歷歷在目，很想大聲制止，卻又力有未逮。他也曾經到精神科就醫，那是他漫長的公務生涯從來沒想過的事情，因為他總是會靠慢跑、登山等來轉化自己的壓力。所以當他聽到受害者口說有憂鬱症的時候，他好難過，因為此精神疾病往往是不可逆、難以恢復百分百正常。

黃姓陳情人說，最可怕的是，受害者曾經有輕生的念頭，並曾經向他及許多人提起，他也只能一直重複提醒受害者生命的可貴。

他特別提到，當隔壁南棟的事件發生後，他的冷汗直流，一想到本來南棟的輕生案，曾經有可能先在北棟發生，如果真是這樣，他會因為無能為力而不斷自責。

黃姓陳情人強調，除了羅姓科長本身，長官的縱容也是助長羅霸凌氣勢的元凶，經濟發展處前宋姓處長難辭其咎，一方面偏袒羅姓科長，最令人寒心的是，宋只想息事寧人，將受害者調科，軟硬兼施壓下受害者的申復，對受害者的反映更是冷處理，「然後我們的考績結果可想而知，更遑論昇遷」。

盧縣一表示，他揭露這些霸凌事件，希望原民會立即成立調查小組，並將羅姓科長調離現職接受調查。

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原民會 受害者 職場霸凌

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