【重磅快評】強迫跑步是霸凌 邊深蹲邊報告非霸凌？

公部門霸凌案燒不完，勞動部勞發署前北分署署長謝宜容強迫公務員跑步被認是霸凌，衛福部長照司長要求公務員「深蹲、伏地挺身」，即使要離職也要深蹲報告原因，結果卻被認定非霸凌；衛福部長邱泰源還說深蹲是鼓勵運動、「只有極少數人對此感到不舒服」。必須要提醒邱部長的是，處理霸凌案須拿出同理心，即使只有一個公務員不願意也是霸凌。

衛福部12日公布部內霸凌案調查結果，認定申訴8案中有3案成立，共7人受處分，其中社保司長曾對下屬說「先輕生表示誠意」僅被認定為「不當比喻」；長照司長的深蹲、伏地挺身則是「非強迫而是鼓勵方式」，引發外界譁然。更讓人非議的是，邱部長竟盛讚這次調查用心高規格，據調查只有極少數表示不太願意，這種說詞猶如提油救火。

叫人深蹲、伏地挺身是不是霸凌？邱泰源用立意良善、鼓勵運動的角度來為主管開脫，但若其中涉及強迫，恐怕就很難拗得過去。

謝宜容被指涉霸凌，其中一項就是強迫分署公務員跑步20分鐘，謝宜容不僅要求公務員於上班時間在辦公大樓跑步，還製作跑步圖片，時間一到就要推播到每台電腦，如果有同仁請假不來跑步，謝還會反覆追問請假理由；勞動部長洪申翰上任後前往北分署視察，更有公務員談被逼跑步時還講到掉淚。

洪申翰才上任勞動部長幾天，他就很清楚謝宜容這是間接使用權力強迫同仁跑步，並認定是霸凌；邱泰源當部長已超過半年了，怎麼連這點觀念都沒有？

說真的，謝宜容強迫公務員跑步和長照司長強迫公務員深蹲、伏地挺身，兩者還真有「異曲同工」之妙；兩人都說是以立意良善的角度出發要求同仁跑步、深蹲、伏地挺身，而且不避諱佔用上班時間。

而且兩人都執行徹底，謝宜容不放過任何一個請假的同仁，鍥而不捨追問請假理由，不讓分署內公務員躲過任何一次跑步的機會；長照司長也緊盯司內各科都要派人輪值「深蹲隊長」，同仁休假出國回台也要「再Q妳深蹲囉」。如果謝宜容是霸凌，為何邱泰源會認為長照司無涉霸凌？

謝宜容霸凌公務員 ，即使已經被拔官且身繫囹圄，被霸凌的公務員談起經過仍難過落淚；長照司長把長照司變成深蹲教室，被霸凌的公務員自述結束伏地挺身後，還得用顫抖的雙手繼續辦公，幾乎已到懷疑人生的地步，甚至有人要離職還被要求必須邊深蹲、邊說明離職理由，這不僅是霸凌，甚至已到羞辱、強制的地步，邱泰源怎能不以為意？

公部門的霸凌案之所以燒不停，正是因為各機關有太多「邱泰源們」這種長官，「少數人員」感到不舒服就不一回事，難道要等到悲劇發生才來善後？勞動部公務員之死，勞動部最初做出「目的良善」無涉霸凌的調查報告，被批得體無完膚，殷鑑才不遠，邱泰源難道要重蹈覆轍？