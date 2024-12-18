衛福部長照司「深蹲」霸凌延燒 衛福部：將進一步調查

衛福部霸凌案持續延燒，長照司司長祝健芳被控要求同仁深蹲、伏地挺身，但霸凌調查結果為不成立，但衛福部長邱泰源表示，「確實只有少數人感到不舒服」。時代力量黨主席王婉諭昨公開此案陳情人的信，當事人不解：「時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」王婉諭今天鄭重呼籲重啟調查。

邱泰源日前在立法院社福及衛環委員會表示，這些運動要看當時狀況，如果是大家愉快、自願做運動那可以理解，但若違反意願就可能需要檢討，多數人都能了解司長的用意，僅「極少數人」感到不舒服，他尊重外部委員的專業與客觀證據，強調會秉公、依法辦理。

王婉諭17日晚間公開長照司員工的訊息，內容提當事人看了衛福部部長、次長的種種說法，認為都是在避重就輕，並控訴祝健芳以其權勢帶來身心壓迫，「絕非僅止於此，深蹲、健身，都只是冰山一角。」並指這也是為何長照司的人員流動幾乎是整個衛福部內最頻繁的單位。

對於衛福部次長呂建德稱，由於祝健芳並非持續性，所以不構成霸凌，當事人反問，在自己任職的2年內祝健芳一直「鼓勵」同仁在健康操時間深蹲，「甚至我辭職後仍是如此。究竟，時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」

對此，衛福部表示，這一次調查相關霸凌案，為保障公正調查申訴管道，也絕對保護受訪同仁。在案件調查中，共有96名同仁主動受訪，其中也有不在職且受到匿名保護的同仁願意主動加入調查。

由於當事者並未透過該次調查程序的管道回覆，因此，衛福部只能透過原有調查程序中取得的資訊進行認定；而對本案出現的新事證與新證詞，將配合當事人意願，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，希望當事人能正式提供相關資訊，協助本部進一步審慎調查，才能讓事實真相有對等機會進行釐清。

衛福部再度重申，針對所有疑似霸凌事件，只要有具體事證供進一步審慎調查，都必定秉公處理，本部定將勿縱勿枉，還給大眾事實與真相。