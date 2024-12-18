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衛福部認定深蹲非霸凌 許常德：要官僚的人不官僚比登天難

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
衛福部調查某司長要求基層公務員深蹲、伏地挺身，認定非職場霸凌。衛福部長邱泰源說，只有極少數人員對此感到不舒服。本報資料照片
衛福部調查某司長要求基層公務員深蹲、伏地挺身，認定非職場霸凌。衛福部長邱泰源說，只有極少數人員對此感到不舒服。本報資料照片

衛福部調查某司長要求基層公務員深蹲、伏地挺身，認定非職場霸凌。衛福部長邱泰源說，只有極少數人員對此感到不舒服。其中一名已離職的當事人表示，「官僚如何認定我自願？」時常評論時事的知名音樂人許常德今天在臉書表示，要官僚的人不官僚，比登天還難。

許常德在臉書「許常德的地下手記」發文，他表示，這種習性是長久塑造而成的，「所以他們選用的字眼的重心，都會放在如何讓上司知道自己很會處理事情，很會大事化小」，但這些人最不自量力的是，官僚會讓人與時代脫節，「何佩珊、許銘春和衛福部長邱泰源都是這樣的人」。

「什麼深蹲非霸凌，什麼立意良善，其實就是不適任」，他表示，連霸凌的標準是什麼都搞不清楚，沒有人會服氣這樣的回覆的。這樣的申訴回覆，就會對官員們的調查徹底絕望，「一個會不當花費的官，審核核銷的單位是怎麼讓他過的？不用負責嗎？這些囂張的上司們都沒有監督的責任嗎？都沒有去過裝潢過的辦公室和參與活動背書嗎？」

許常德向勞動部長洪申翰喊話，「你說的跟你申訴你都會處理，是怎麼處理？你看衛福部長的調查報告ok嗎？」

網友問，「為何他可以叫同事深蹲，他以什麼身份教育訓練？」許常德表示，可見部長邱泰源的思維，就是會站在官的角度幫他們過度解讀，完全無憑無據，這樣的官員在這波怒潮，只會讓問題更嚴重也更清晰。

職場霸凌 衛福部 許常德

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