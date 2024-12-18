衛福部深蹲霸凌爭議 李家同批「官威情結」：政府該檢討

衛福部有司長要求基層公務員深蹲、伏地挺身，全案定調不是職場霸凌，輿論譁然。清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長李家同對此在臉書表示，主管有權要求下屬深蹲或伏地挺身嗎？

衛福部日前公布霸凌案調查結果，長照司長祝健芳被指控逼下屬深蹲、伏地挺身，但調查小組認為「深蹲、伏地挺身」非職場霸凌、僅是鼓勵運動。

李家同表示，最近我國發生一件很奇怪的事，有政府主管要求下屬深蹲或伏地挺身。有很多立委認為這是霸凌，他不知道霸凌的定義，所以不願對此事是否為霸凌表示意見。但他首先要問的是，政府官員可以要求下屬深蹲或伏地挺身嗎？「我認為政府主管絕對沒有這個權利，如果他認為同仁應該注重運動，可以鼓勵大家運動」，但不可以強迫任何人在上班時間做任何運動。

他說，雖然我國已是民主國家，有些公務員不知何故，「仍然有官威情結，總認為自己高人一等。這是政府應該好好檢討的」。有一張照片是美國老布希總統要接受媒體訪問，部下忙著搬椅子，老布希也在幫著搬，「可見得在他腦中，自己雖然是總統，看到同仁在搬椅子，他當然也該服其勞。他顯然是沒有官威的人」。

李家同表示，還有一點，要求下屬做伏地挺身，萬一有1名下屬身體很弱，做伏地挺身就很丟臉。這名主管難道不知道這一點嗎？普通人都知道，絕對不要說任何一句話或做任何一件事使他人感到不舒服，這是最基本做人做事的道理。這件事鬧得沸沸揚揚，電視台每天都有報導。他認為也不該太注意這個個案，而要全面地檢討政府官員知不知道自己的權力是有限的。更應該注意政府主管必須是懂得人情世故的人。「糊塗的主管極可能會壞事的」。