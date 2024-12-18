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政院人總藏霸凌女王 藍委：卓榮泰賴清德能視而不見？
公部門霸凌案頻傳，國民黨立委李彥秀說，把國家公務員當成家奴霸凌，行政院長卓榮泰能視而不見？賴清德總統能事不關己？
行政院人事總處遭爆有「霸凌慣犯女王」，長期辱罵咆哮、家奴化員工，得知同仁爸爸過世請喪假，竟稱「趕快燒一燒就好」，讓下屬被欺負到崩潰。人事總處證實有接獲申訴檢舉，經審議，確認職場霸凌事件屬實，將依調查結果建議，依「公務人員考績法」等相關規定議處。
李彥秀說，行政院人事行政總處也爆出「霸凌女王」，同仁父親過世請喪假，竟遭「霸凌女王」回嗆「為什麼不把爸爸趕快燒一燒就好」。面對媒體，行政院秘書長龔明鑫避而不答。
李彥秀批，是要有多粗魯，才會說出「快點燒一燒」如此沒有人性言語霸凌；是要有多殘忍，才會在失去至親的痛楚上灑鹽。把人性尊嚴踐踏在腳底，把國家公務員當成家奴霸凌，卓榮泰還能視而不見？賴清德還能事不關己嗎？
李彥秀指出，從勞動部、衛福部、文化不到人事行政總處，霸凌事件已經是台版的「#MeToo」事件，行政院不能再放任部會球員兼裁判，不能再坐視霸凌案件一再發生，行政院應該立刻啟動院級申訴機制，與申訴SOP，才能宣示政府打擊職場霸凌的決心。
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