怕賴皮排「深蹲隊長」 王婉諭要邱泰源重查長照司霸凌案

衛福部長照司長涉嫌職場霸凌，全案定調沒有霸凌、僅是鼓勵運動，時代力量黨主席王婉諭今天說，此舉不僅傷害基層公務員，更是官官相護的包庇行為，有科長級主管不敢違抗命令，只好排班輪值擔任「深蹲隊長」，衛福部長邱泰源應該重啟調查。

王婉諭上午在立法院舉行「目的良善的深蹲司長」記者會，說明接獲衛福部長照司現職員工舉報，司長祝健芳不僅強迫推動「健康操」，甚至要求每天上下午各進行15分鐘的深蹲運動，而且指示各科推派「健康操小老師」、旅遊回國的女性同仁「Q你深蹲」，引發基層員工極大壓力。

王婉諭指出，根據檢舉內容，有科長級主管不敢違抗命令，只好轉而要求同仁「不得賴皮」、排班輪值擔任「深蹲隊長」，違反者還會被當眾點名批評，也有職員被逼迫在體力不支的狀況下，持續深蹲直至時間結束，甚至就連離職員工，也被要求邊深蹲邊分享感言，這種長期的濫權行為，已經造成員工身心雙重壓力。

王婉諭批評，衛福部的調查過程草率且避重就輕，調查問卷未詢問同仁感受或同意程度，導致「僅極少數人不願意」的荒謬結論。再者，除了衛福部現職員工，也有離職員工來信陳情，調查從未聯繫離職員工，導致許多受害者的聲音根本無法被聽見。

王婉諭說，勞動部在霸凌案的第二次調查報告，已經明確認定強迫運動構成濫用職權的霸凌行為，而祝健芳要求深蹲的行為與此無異，但是為何在衛福部，就被視為鼓勵運動，顯見衛福部包庇高層，無視基層員工權益。

王婉諭呼籲，這麼多事實和證據已經擺在眼前，衛福部不要再繼續掩蓋事實、官官相護，應該要比照勞動部邀集外部專家，喊話邱泰源重啟調查並公開調查報告，不要再讓基層公務員繼續忍受迫害和傷害。

王婉諭也質疑，如果衛福部的調查報告如此隨便，可以明目張膽地官官相護，公務員要怎麼相信行政院霸凌通報平台，未來同樣的悲劇是否會繼續發生，行政院長卓榮泰不要再放任衛福部包庇，應該立即要求成立獨立調查小組重啟調查。