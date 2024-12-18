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逾4成民調認為不適任勞長 洪申翰：有信心會做得愈來愈好

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今在立院受訪表示，有信心會做得愈來愈好。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今在立院受訪表示，有信心會做得愈來愈好。記者葉冠妤／攝影

台灣民意基金會昨公布最新民調顯示，20歲以上的台灣人中，近四成一覺得為滅火勞動部霸凌案上任的勞動部長洪申翰不適任。對此，洪申翰今天說，他在勞動部處於內外艱困下接任，外界或許有不同看法，如何跟部內同仁一起做好，一點一點找回社會對於勞動部的信任，「我們會做得愈來愈好」。

台灣民意基金會昨公布最新民調，詢問受測者「勞動部一位年輕公務員在辦公室輕生，疑似被長官長期霸凌，部長請辭下台，新任部長由洪申翰轉任。您覺得卓榮泰內閣這項人事安排適不適當？」，結果20歲以上的民眾中，有33.4％認為人事安排適當，40.5％覺得不適當，26.3％沒意見、不知道、拒答。

洪申翰今在立院受訪說，他是在勞動部內外非常艱困之下接任部長，他的工作是跟同仁一起凝聚內部、站穩腳步，一點一點找回社會對勞動部的信任，外界可能有很多不同看法，「我認為我們會做得愈來愈好，我有信心。」

至於台灣國際勞工協會今早赴勞動部前召開記者會，訴求暫停「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，立即召開與衛福部跨部會會議、開放藍領移工自由轉換雇主、廢除工作年限等，洪申翰說，多元陪伴照顧服務計畫大家都很關心，勞動部很願意跟衛福部進行跨部會合作，在勞動力管理可能性上有些新作法，更有效滿足國人的照顧需求，他很願意跨部會合作，也已經跟衛福部表達。

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勞動部 洪申翰 衛福部

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