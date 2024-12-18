衛福部「深蹲」非霸凌 受害人：官僚如何認定我自願？

衛福部職場霸凌爭議，調查小組認為基層指控的「深蹲、扶地挺身」非職場霸凌，衛福部長邱泰源甚至說只有極少數人員對此感到不舒服。一名霸凌案已離職的當事人寫信給時代力量黨主席王婉諭，「我不知道衛福部的官僚如何認定我出於自願」、「我想著這是我辛苦通過國家考試，所應得的工作內容嗎？」、「究竟，時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌?」

王婉諭表示，她近日陸續收到許多衛福部長照司離職、在職的員工來訊，揭露了長照司內部許多霸凌的文化與腐敗的結構。其中一名同仁的文字，讓她看了無比心疼。一名充滿熱忱的基層公務員，因為遭遇這種惡質的霸凌文化，最終默默離開。然後，直到現在，衛福部還要繼續硬凹，說強迫基層在上班時間深蹲，不算是霸凌。「我完全無法接受」。

她表示，根據她目前接受的資訊，長照司的基層不只上班時間被迫進行這些體能訓練，甚至連離職的時候，還被司長要求離職者必須一邊深蹲、一邊說明離職理由。「這種羞辱式的要求，難道不算是霸凌嗎？」

王婉諭表示，衛福部至今不願意公開調查報告內容，更被爆料其實調查過程根本沒有找過離職的當事人。甚至就連邱泰源都還繼續大言不慚的說「這些報告很用心」、「做伏地挺身只是鼓勵運動」、「大部分人都是愉快的、自願的，只有極少數表示不願意」。先不論「極少數」這個說法怎麼來的，難道只有部分人不願意，就不算霸凌了嗎？

「我實在無法想像，這種以霸凌部屬為樂的一級主管，竟然出自主導社政、照顧弱勢的衛福部」，王婉諭表示，且直到現在，衛福部居然還在官官相護、棄小保大。

王婉諭表示，她在勞動部事件曾說過，「人命換改革」是台灣最可恥的政治文化。這句話果然一點都沒說錯，衛福部現在的態度，擺明就是想大事化小、小事化無，繼續掩蓋真相。她今天上午將召開記者會，公開對話證據，證實長照司長到底是怎麼把長照司，變成自己的深蹲教室，讓基層同仁們深受其害。指證歷歷，就看看衛福部要怎麼繼續「保護」這位司長。

●衛福部霸凌案陳情人的一封信 王主席您好， 我是○○○，是衛生福利部○○○，也是被長期照顧司司長祝健方下令，在上班時間當眾做伏地挺身的當事人。 首先，我有看到您在臉書個人粉絲專頁上的貼文，很感謝您持續關注衛福部的霸凌案件，為渺小的螺絲釘發聲。學生時期的我，就相當關注時代力量，往後我也會繼續支持您。 近日，我看了不少媒體報導，根據衛福部官方的說法，不論是司長鼓勵運動、當事人自願做伏地挺身，或是當事人自述有健身習慣，司長於是請當事人與替代役PK。種種說法，都讓我覺得衛福部不論部長、次長，均在避重就輕。 下班後。我確實有健身的習慣，但這又代表什麼呢？代表我必須在司長挾帶其權勢的威逼之下，在高考分發至單位任職的一個月內，當眾在辦公室做運動嗎？這件事情的焦點，在他們的討論之中，完全被模糊化。這件事情的焦點在於意願，而非我的個人習慣。並不是我在下班後會健身、跳舞、打球，我就需要在長官的指示之下，當眾表演。 再者，我不知道衛福部的官僚如何認定我出於自願，這次衛福部內的調查，僅止於在職人員，並無調查像我這樣的離職人員，退一步來說，我甚至難以想像，作為新進人員，面對高官的在職務執行場所內的指令，要如何檢驗她或他是否出於自願？歸根究柢，我們必須認知到的是，身為單位主管，本就不該提出這樣的要求，造成員工在心理上難為情，在生理上亦感到不適，受羞辱之情，在旁人的嘻笑之間，難以言喻。當日，我在結束伏地挺身後，還是繼續辦公，感受自己些微顫抖的雙手，我想著這是我辛苦通過國家考試，所應得的工作內容嗎？顯然不是。 若不是相關霸凌案件爆發，在公部門體系壓抑的氛圍之下，我可能一輩子都被噤聲，無法說出這一段令我倍感羞辱、身心煎熬的經歷。祝司長以其權勢帶來的身心壓迫，絕非僅止於此，深蹲、健身，都只是冰山一角。這也不難理解，為何長照司的人員流動約莫是整個衛福部內最頻繁，不論是約聘人員或公務人員，都頻繁有人離職、調離或甚至降調、退休。而上周五的記者會，呂次長卻直指由於並非持續性，所以不構成霸凌。我想反問的是，在我任職的近兩年內，祝司長都一直「鼓勵」同仁在健康操時間深蹲，甚至我辭職後仍是如此。究竟，時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？ 最後，我想說，謝謝主席您關心此事，也期盼您能持續關心此事，改變這官官相護，棄小保大的官僚文化，改善公務人員的權益，也因此能帶給民眾更好的社會福利與健康醫療體系。 寫於2024年12月15日的早晨