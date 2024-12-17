行政院處長遭控霸凌還搞不倫　政院：分案調查中

繼行政院某莊姓處長遭檢舉會言語羞辱員工，再有媒體報導秘書處徐姓處長與陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，兩人似有不倫戀情，甚至會相約在閒置的行政院副院長官邸幽會。行政院今天表示，已接獲檢舉，皆分案調查中；此外，調查期間也有59人聯署表示檢舉不實。

鏡週刊報導，行政院秘書徐姓處長與同單位的陳姓諮議疑似已不倫3年，平日會在徐的辦公室共進早餐、共度午休，兩人在院內毫不避嫌，讓需要進入辦公室報告業務的同仁傷透腦筋，且徐常在陳入內後就關燈關門，利用午休時獨處。

爆料指出，徐、陳2人會趁副院長官邸閒置、無保大員警駐守的空窗期，逕自開啟車庫驅車入內。鏡週刊曾在7月底、8月初，一周內2次拍到2人一前一後開車進入官邸的畫面，2人熟練地以遙控器打開車庫門，停留1個多小時再駕車返家，但徐全盤否認，指行政院已展開調查，尊重審議委員會。

針對行政院再傳霸凌事件，行政院長卓榮泰上午出席「保險論壇」時面對媒體追問並未回應。行政院發言人李慧芝受訪時指出，霸凌案與風紀案正在調查中，因為接獲很多不同內容的檢舉內容，還要等待調查出爐，有結果會對外說明。她補充，由於此案為匿名檢舉，未通過霸凌申訴平台通報。

另針對報導指出，徐姓處長、陳姓諮議似會利用前行政院副院長鄭文燦卸任後的閒置官邸幽會。李慧芝解釋，李慧芝表示，副院長官邸屋齡70、80年，政院今年7月底便評估是否修繕，目前也將展開修繕作業。

李慧芝進一步補充，目前已知行政院人事處在調查期間已收到兩份連署書，包括技工及工友計有59人，向人事處表示檢舉部分有不實之處。她也提到，由於副院長官邸為歷史建物，秘書處於修繕工程標案確認前僅得多次勘查屋況；修繕整修標案已於12月11日完成公開評選，簽約後即進場施工。