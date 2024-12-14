伏地挺身不算霸凌 呂建德：非體罰是同仁自陳有在健身

衛福部職場霸凌調查小組日前公布調查結果，被媒體爆料要求同仁深蹲、扶地挺身的長照司祝姓司長被認定非職場霸凌，引發在野立法委員不滿。衛福部次長呂建德今天還原，該流出的影片，是同仁自己陳述平日有健身習慣，司長建議可以對戰（PK），因此影片背景有嬉笑加油的聲音，非外界所指的體罰。

呂建德表示，祝姓司長在衛福部健康操時間，要求同仁要做特定運動，衛福部認為並不合適，同仁在健康操時間，想如何運用、做何種運動應有自我選擇的權利，要求做深蹲涉及管理不當，因此尋流程討論後，予以行政懲處記一小過。訪談過程中有人理解司長用心良苦，也有同仁認為會造成壓力，衛福部立場是，不論如何都應尊重同仁意見。

「身為主管應尊重同仁自由選擇，導入個人偏好非常不妥。」呂建德表示，衛福部長邱泰源已指示，同仁的自由應被尊重，後續將針對科長級、簡任主管以上長官，召開工作會議，邀請外部學者專家，讓領導同仁「好好學習適當的管理藝術。」

另外，衛福部主任秘書兼社保司劉姓司長，涉及辱罵同仁「應該先輕生」，卻僅被免兼司長職，仍擔任主任秘書，被質疑是輕輕放下。對此，呂建德重申，業務司與其他同仁接觸較多，主任秘書屬幕僚工作，協助部長、次長處理行政作業，故僅調整劉姓司長免除司長職位，仍擔任主任秘書。

針對外界指控勞動部翻版、要求重啟調查，呂建德表示，衛福部職場霸凌調查過程非常嚴謹，已訪談近百位同仁，也由獨立的外部委員進行審理，力求「公平公正、毋枉毋縱」精神，故尊重委員會調查，報告內容則會在去識別化之後，研擬是否對外公告，將於下周一立法院社福及衛環委員會統一說明，供大眾了解。