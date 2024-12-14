衛福部檢舉霸凌需具名 藍委轟：根本是假開放真算帳

公部門霸凌案頻傳，衛福部亦陷霸凌風暴。立法院衛環委員會下周一邀請衛福部長邱泰源等，針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告。據報告內容，霸凌申訴人需「具名」以言詞或書面提出，國民黨立委李彥秀質疑，根本是「假開放申訴，真秋後算帳」。

因應公部門霸凌案屢傳，行政院霸凌通報平台於13日正式上線，必須具名申訴，但會對當事人隱私加密。近期除勞動部吳姓公務員霸凌案外，衛福部也出現數起霸凌案，邱泰源下周一將赴立院衛環委員會，就霸凌事件調查檢討進行專報。

據報告內容，衛福部訂有「衛生福利部員工職場霸凌防治與處理作業規定」，適用對象為衛福部各類員工，另於民國113年3月30日增訂首長被申訴部分，即霸凌者為衛福部首長由行政院受理，衛福部所屬首長由衛福部受理。於11月26日修訂縮短調查時程，由2個月修正為1個月，必要時延長1個月。

申訴人需具名以言詞（做成紀錄）或書面提出，續由衛福部「安全及衛生防護小組」審議，該防護小組因調查需要，得由召集人（政務次長）指派3人以上委員，組成調查小組，其中1人得邀請相關專家學者擔任。申訴案件應自受理日1個月內完成調查，必要時延1個月。

調查結果以書面作成決議並載明理由，通知當事人。當事人對調查結果不服，得依「公務人員保障法」提出申訴；如有輔導需要，適時啟動員工協助方案或法律諮詢。

針對行政院霸凌申訴平台上線、衛福部霸凌申訴措施等，李彥秀說，行政院線上霸凌檢舉平台終於訂出檢舉SOP，但是申訴人必須具名以言詞或書面提出，更要交由衛福部安全及衛生防護小組審議，根本就是球員兼裁判，更與現在各單位人事處的申訴管道疊床架屋。

李彥秀表示，現在衛福部風聲鶴唳，部長早就成為眾矢之的。玩真的還是玩假的，大家都看得出來，根本就是「假開放申訴，真秋後算帳」，對遭到霸凌的公務員「二次霸凌」。衛福部霸凌的不僅是基層公務人員，更是台灣民眾對政府公信力的信任。

由於行政院霸凌申訴平台、衛福部霸凌申訴都要求當事人具名，以政院平台為例，綜觀網友反應，幾乎是一面倒批評，有網友說，「登錄後，就會有長官找你晤談，然後撤案，霸凌率0%。當大家跟你們高官一樣傻，跟媒體報有用多了，又是麵線數發部事件第二」、「具名沒人敢申訴」。不過有立院人士說，公務體系檢舉通常會要求具名，不然會被認為是黑函。