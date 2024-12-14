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勞動部公務員之死 家屬：祢看到新調查報告了嗎？受壓榨委屈回家仍笑咪咪

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勞動部公務員之死…家屬心痛：受長官壓榨委屈往肚吞 回家仍笑咪咪

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員李宇翔今天轉述其家屬說法，家屬表示，因為有社會大眾不斷關注聲援，才能打破官官相護的重重黑幕。圖／李宇翔提供
新北市議員李宇翔今天轉述其家屬說法，家屬表示，因為有社會大眾不斷關注聲援，才能打破官官相護的重重黑幕。圖／李宇翔提供

勞發署北分署吳姓公務員之死，同事為他抱不平上網發聲，勞動部重啟調查，認定吳姓公務員死亡和勞發署前北分署長謝宜容的職場霸凌有關。新北市議員李宇翔今天轉述吳姓公務員父母說法表示，過去兒子受長官壓榨，委屈往肚裡吞，回家總笑咪咪的，因為有社會大眾不斷關注聲援，才能打破官官相護的重重黑幕。

李宇翔表示，他收到吳爸、吳媽的訊息，訊息裡有著他們對兒子滿滿的思念，及感謝近來社會各界的幫忙，讓真相水落石出，依照他們的想法，公布內容向大家感謝。

吳姓公務員家屬表示，「諭兒，祢看到新的調查報告了嗎？祢在工作上受到長官那麼無理的要求與壓榨，但回家還總是笑咪咪的，把委屈往肚子裡吞，爸爸媽媽真的好心疼、好不捨，傷痛的心難以平復。」

家屬表示，他們和多數人一樣，是一個無權、無勢、沒背景也沒靠山的平凡家庭。感謝祢的好同事們願意挺身而出，還有四面八方、素昧平生的社會大眾，不斷關注和聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕，才能揭開表面「目的良善」，實際推諉卸責的醜陋居心與面目。

家屬說，也要特別感謝李宇翔幫祢討公道，雖然不是他們選區議員，卻願意承受莫大壓力，鍥而不捨為民仗義發聲，他們要感恩。爸爸媽媽會照顧好自己，祢在天上也要照顧好自己，保佑大家平安。不論相隔多遠，我們一家人的心永遠緊緊相連....。

公務員 李宇翔 職場霸凌

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