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吳姓公務員之死 家屬感謝發聲 吹哨者：我們以祂為榮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部霸凌案引發社會關注，有民眾在北分署外放置花束致意。本報資料照片
勞動部霸凌案引發社會關注，有民眾在北分署外放置花束致意。本報資料照片

吳姓公務員之死，同事為他抱不平上網發聲，掀起公部門職場霸凌MeToo風暴，勞動部重啟調查，認定吳姓公務員的死亡和勞發署前北分署長謝宜容的職場霸凌有關，還給死者家屬公道。死者的同事轉達家屬向吹哨者和勞動部長洪申翰的謝意，吹哨者今天表示，吳姓同仁很善良，承擔重擔不言苦，「我們以祂為榮」。祂在天上一定保佑著我們，讓職場霸凌受到大家關注，也讓更多人願意挺身而出說明遭受職場霸凌的事實。

吳姓公務員的友人日前在Threads社群平台留言，向當初率先披露的北分署員工致意，「吳爸爸、吳媽媽和祂的家人們非常感謝你，還有為祂發聲的同事及所有人，也謝謝洪部長和協助重啟調查的每個人。你曾寫道：祂『從辦公室離開這個世界，天已經破了一個大洞』，我想說『裂痕之處，就是光照進來的地方』。謝謝你們讓祂的善良有了回報，也幫助了曾經或正在遭受職權欺壓及無理不公對待的人們。善良的祂一定會保佑你和同事們，謝謝！」

披露該起事件的網友今天表示，謝謝吳爸爸，吳媽媽和家人們，「我們做我們應該做的事情，想辦法說出我們知道的真相」，任何有良知的人都會這麼做。同事很善良，承擔重擔不言苦，「我們以祂為榮」。「祂在天上一定保佑著我們」，讓職場霸凌受到大家關注，也讓更多人願意挺身而出說明遭受職場霸凌的事實。

該名吹哨者表示，謝謝同事們持續發聲及勇於作證，謝謝議員李宇翔幫忙揭發真相，謝謝洪申翰和調查委員們重啟調查，讓真相重見天日。謝謝所有關心同事和關切職場霸凌的人，「你們所說的每句話，都是支持我們堅持下去，勇敢對抗惡勢力的力量。如您所說，裂痕之處，就是光照進來的地方，期待陽光照耀的地方，都能夠落實職場平權」。

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勞動部長洪申翰11日上午主持重啟調查報告記者會。本報資料照片
勞動部長洪申翰11日上午主持重啟調查報告記者會。本報資料照片

公務員 勞動部 洪申翰 職場霸凌 謝宜容

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