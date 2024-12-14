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何佩珊、郭智輝、謝宜容譴責案 逕付二讀

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰／台北報導
勞動部基層同仁遭霸凌一案，勞動部前部長何佩珊、勞發署北分署前分署長謝宜容成眾矢之的，國民黨立院黨團提案譴責何佩珊、謝宜容，並移送監察院及檢調單位。昨天立法院會，朝野皆無異議情況下，逕付二讀，並交黨團協商，由國民黨團召集。記者屈彥辰／攝影
勞動部基層同仁遭霸凌一案，勞動部前部長何佩珊、勞發署北分署前分署長謝宜容成眾矢之的，國民黨立院黨團提案譴責何佩珊、謝宜容，並移送監察院及檢調單位。昨天立法院會，朝野皆無異議情況下，逕付二讀，並交黨團協商，由國民黨團召集。記者屈彥辰／攝影

立法院會昨一口氣通過國民黨團多項提案，包括對勞動部前部長何佩珊、勞發署北分署前署長謝宜容、經濟部長郭智輝提出譴責案，以及提案成立調查公務員霸凌委員會、青鳥手機調查委員會、郭智輝調查委員會等；相關提案在民進黨團未提出異議下均逕付二讀，交黨團協商。

針對勞動部公務員遭霸凌事件，國民黨團建請立法院決議，譴責何佩珊、謝宜容，要求立法院成立「公務員被霸凌於辦公室輕生案調查委員會」。

而針對郭智輝就任經濟部長前疑將十九億元股票移轉給兒子的爭議，國民黨團提案建請立法院譴責，並應移送監察院及檢調偵辦，另外也建請院會成立「郭智輝調查委員會」。

民進黨立委王義川曾公開表示，可用手機訊號定位，分析立法院外參與「青鳥行動」群眾年齡，國民黨團也提案嚴厲譴責，並建請成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」，提案交朝野黨團協商，預計一個月後可成立。

推動此案的國民黨立委陳玉珍說，憲法規定人民有秘密通訊自由，當她在三立電視台聽到時任民進黨政策會執行長王義川公然說，已用手機訊號定位分析出在立法院外頭參與青鳥行動的群眾年齡，她驚覺執政黨的高階幹部竟然可以擁有這些資訊，顯然對人民的監聽早已無所不在。

此外，針對民進黨執政下的光電綠電弊案，國民黨團要求院會提出嚴厲譴責外，也建請成立「再生能源弊案調查委員會」，綠營在場無異議，韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨 立法院 郭智輝

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