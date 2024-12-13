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罹癌常請假…她領不到年終控霸凌 國軍高雄總醫院：一視同仁

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國軍高雄總醫院。記者郭韋綺／攝影
國軍高雄總醫院。記者郭韋綺／攝影

國軍高雄總醫院一名范姓女職員，8年來診斷罹患乳癌、肺癌2種癌症，依醫囑請假治療，不料院方卻以出勤天數太少，今年考績打69.5分，導致領不到年終獎金，女職員控訴遭職場霸凌；院方回應，所有員工一視同仁，都是公平審慎打考績。

女職員的丈夫王先生向本報投訴，妻子在國軍高雄總醫院任資訊人員近30年，2016年診斷罹患乳癌，經治療後獲得控制，3年前又因身體不舒服檢查出肺癌，妻子依醫囑向醫院請假積極治療，院方卻以出勤天數太少，打出丙等考績，導致領不到年終獎金。

王先生委屈說，生病不是妻子願意，院方用這理由打這麼差的考績，太不近人情，癌症醫療花費大，原希望年終獎金支付醫藥費，卻因考績未達70分，一毛都領不到，而且只差0.5分門檻就能領到年終，批評院方故意羞辱。

王先生控訴，妻子罹患乳癌後常因請假，遭同事在社群媒體對她冷嘲熱諷，還說妻子裝病不想上班，向國軍監察官申訴卻都沒下文，在不友善環境下工作，內心痛苦身心俱疲，又二度罹癌。

他說，妻子對今年考績被打這麼差完全不能接受，昨到勞工局申訴調解，要求拿出評分表卻遭拒絕，法制官竟說有權不給，考評表不公開透明，痛批「國防布再現」。

他強調，妻子請假合乎規定，只因癌症病人就差別待遇，不僅缺乏同理心，也反映院內管理文化冷漠，形同職場霸凌，將不排除循司法途徑討回公道。

國軍高雄總醫院政戰主任閔漢瑋回應，范女罹癌有一段時間，但今年出勤天數實在太少，至於詳細天數基於保護范女原則不便透露，若說出實際請假天數，外界一定認為這裡是「佛心醫院來的」，另強調只要范女需要請假，絕對都會准假，薪資都是照常給。

閔漢瑋並指，考績考評項目包括工作數量與時間多寡，身體健康是否能勝任囑咐工作，所有員工都是正常出勤、加班，唯獨范女請假天數已屆勞基法臨界，為了公平起見，今年必須審慎考量。

閔漢瑋表示，至於同仁在社群媒體發言，並未查出明顯特定針對范女，罹癌值得同情，但院方能給予協助都做了，對於范女未來採取申訴或司法管道都予以尊重。

國軍高雄總醫院。記者郭韋綺／攝影
國軍高雄總醫院。記者郭韋綺／攝影

國軍 考績 職場霸凌

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