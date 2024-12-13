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衛福部不給霸凌案調查報告 廖偉翔：官官相護現代版

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
衛福部霸凌案調查結果昨日出爐，國民黨立委廖偉翔表示，衛福部完成調查報告也不給立法院資料，不也是變相霸凌立法院嗎？圖／聯合報資料照片
衛福部霸凌案調查結果昨日出爐，國民黨立委廖偉翔表示，衛福部完成調查報告也不給立法院資料，不也是變相霸凌立法院嗎？圖／聯合報資料照片

公部門霸凌案頻傳，衛福部霸凌案調查結果昨日出爐，總計接獲8件疑似職場霸凌案件，確認職場霸凌3案成立。國民黨立委廖偉翔表示，衛福部完成調查報告也不給立法院資料，不也是變相霸凌立法院嗎？

廖偉翔說，衛福部霸凌案8人遭到調查，其中3人霸凌屬實，但是衛福部開完記者會後，遲遲不願意給調查報告。衛福部長邱泰源還說調查「用心高規格」，那不就跟勞動部第一版的霸凌調查報告，說是嘔心瀝血之作如出一轍，果然是官官相護的現代版。

廖偉翔表示，衛福部還是推動健康台灣的主責單位，爆出霸凌醜聞已經夠失格，現在連調查報告都不願意公布，請問衛福部到底是在害怕什麼？調查委員會有哪些內部、外部的專家名單，調查多少現職、非現職人員，這些最基本的資訊都不願意提供，請問衛福部不只是黑箱，難道還要成為這些霸凌者的遮羞布嗎？

廖偉翔質疑，衛福部完成調查報告也不給立法院資料，下星期一立法院就要專案報告，這不也就是變相霸凌立法院嗎？呼籲衛福部，不要成為另一個「立意良善」的勞動部，不要把衛福部變成霸凌的巨塔。

立法院 職場霸凌 衛福部

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