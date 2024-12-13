藍提案成立公務員霸凌調查委員會 交付朝野協商

勞發署公務員疑遭霸凌輕生引發關注，國民黨團提案建請立法院決議譴責前勞動部長何佩珊、前勞發署北分署長謝宜容，並要求立法院成立公務員輕生案調查委員會，相關提案於今天逕付二讀並交付黨團協商。

立法院會今天議事多變，民進黨團為防止選罷法修正草案闖關，清晨突襲占領主席台，國民黨立委則集結高喊要求開會，衝突氣氛一度山雨欲來。不過經過朝野多次協商，未爆發任何肢體衝突，立法院於中午過後繼續進行議事。

院會討論事項中，其中有2案與近期備受關注的勞發署公務員輕生案有關，都是由國民黨團提案。

國民黨團提案指出，11月初勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑遭謝宜容職場霸凌，於辦公室輕生，民眾群起激憤，但勞動部所提調查報告荒腔走板、官官相護；勞動部身為勞工大家長，主管勞動法規最高部門，未能作為全民表率，在民眾喪失信任後，雖然何佩珊已請辭，但其識人不明、一再姑息縱容部屬。

國民黨團指出，建請立法院會決議，何佩珊與謝宜容應受嚴厲譴責，並移送監察院及檢調單位，如情節重大將撤職查辦，永不再任公職。

另一案同樣是國民黨團提出，內容提到，吳姓公務員輕生一案有諸多疑點，雖然何佩珊請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德相繼道歉，但謝宜容迄今神隱，民眾深感痛心外，儼然看見「洪仲丘2.0」、台灣勞權「Metoo事件」，更令人好奇謝宜容為何背後靠山如此硬。

國民黨團指出，為查明真相，依照立法院職權行使法建請院會決議針對「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案」成立調查委員會，儘速釐清真相，還死者清白、給全民交代。

院會進行時，國民黨團將這2案提議逕付二讀，主持議事的立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議。由於在場立委均未表達異議，韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

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