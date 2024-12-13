公務員之死重啟調查 吹哨者感謝：真相終於大白

吳姓公務員之死，勞動部重啟調查認定和勞發署前北分署長謝宜容職場霸凌有關聯。當初在Threads社群平台披露的「吹哨者們」，紛紛發文感謝勞動部重啟調查沒有吃案、還原真相。一名認識吳姓公務員家屬的網友向其中一名吹哨者道謝，「吳爸爸、吳媽媽和祂的家人們非常感謝你，還有為祂發聲的同事及所有人，也謝謝洪部長和協助重啟調查的每個人」。

洪申翰在Threads發文，吳姓公務員輕生與謝宜容確實有關聯。在專業職場霸凌定判斷上，就是「逾越業務上必要且相當的範圍」。調查委員會內外部委員一致認定，這就是霸凌。他代表勞動部，再次向吳員家屬、及吳員表達歉意。勞動部會記取這一次慘痛的教訓，未來積極協助北分署，重建完善職場。

「終於等到了這一天」，吹哨者發文表示，謝謝洪部長及調查委員們的用心與堅持，真相終於大白，天理昭彰。謝前分署長已另因涉貪瀆，違反政府採購法等收押禁見。期待能告慰同事在天之靈。

一名任職北分署的網友表示，這份報告出來，不自覺的眼眶還是紅了，終於是最貼近事實的理解了，有感受到一點點被撫慰了，「我們人微言輕，太多事情都離我們太遙遠，但我們只是不想事實被抹滅，謝謝部長及重啟調查的所有人」。

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