國民黨團提何佩珊、謝宜容送監院 朝野無異議逕付二讀

勞動部基層同仁遭霸凌一案，勞動部前部長何佩珊、勞發署北分署前分署長謝宜容成眾矢之的，國民黨立院黨團提案譴責何佩珊、謝宜容，並移送監察院及檢調單位。在今日立法院會，朝野皆無異議情況下，逕付二讀，並交黨團協商。

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勞動部吳姓公務員疑因霸凌而輕生，引發社會譁然。國民黨團提案，譴責何佩珊、謝宜容，表示勞動部所提調查報告明顯荒腔走板、官官相護，避重就輕，不見系統性霸凌的徹底檢討，卻將悲劇歸責於員工自己的問題。勞動部身為守護勞工朋友的大家長，主管勞動法規的最高部門，未能作為全民表率，致令國人失其信任，國人深感痛心，何佩珊雖已辭職，何識人不明，一再姑息縱容部屬。

提案提到，媒體報導謝宜容上任才一年半，已有81人離職，包括9名主任主管職、5名科長、2名股長、1名場長，創造出離職率8成的地獄職場環境，忽視被霸凌者陳情，甚至連前次長王安邦約談謝員後，王次長不敵整個集團的暗黑勢力而走人，前部長許銘春任內也未能對王安邦約談謝宜容有所察覺，勞動力發展署前署長蔡孟良亦督導不周，處處黑箱作業，冰凍三尺，致令悲劇發生。

國民黨團建請立法院會決議，何佩珊、謝宜容應受嚴厲譴責，並移送監察院及檢調單位，如情節重大者將撤職查辦，永不再任公職。在無異議情況下，逕付二讀，並交黨團協商，由國民黨團召集。

另外，國民黨團也提案，針對吳姓公務員霸凌案，成立調查委員會，儘速釐清真相，還給死者清白。此案於朝野無異議之下，逕付二讀，交黨團協商，由國民黨團召集協商。

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