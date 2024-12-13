行政院霸凌通報平台今上線 當事人須具名申訴

行政院「職場霸凌案件通報平台」今天正式上線，經實際點選平台網頁，申訴人需填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由。行政院人事總處表示，為求毋枉毋縱，及有利後續追蹤列管，申訴人應確實填列聯絡方式及具體事由等資訊，避免無法轉交權責機關處理。

勞動部公務員輕生事件引爆各界對公務機關職場霸凌的關切，閣揆卓榮泰下令成立霸凌通報平台，今天正式上線。人事總處表示，為了強化職場霸凌防治，除各機關、機構現有之申訴管道外，為使公務機關員工能有其他安心申訴途徑，人事總處已經於全球資訊網首頁建置「職場霸凌案件通報平台」，將以保密方式轉請權責機關處理，並由人事總處追蹤列管通報案件後續辦理情形。

人事總處並表示，為期毋枉毋縱，公務機關員工至平台通報案件時，請確實填列聯絡方式及具體事由等相關資訊，避免無法轉交權責機關處理，並利後續追蹤列管。

經實際點選平台網頁，申訴人需以自然人憑證、行動自然人憑證或健保卡登入，並填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由，包含欲申訴對象的服務機關單位及職稱，時間、地點，還有相關人事物。

根據人事總處日前說明，平台是在各部會既有申訴管道之外，增加一個多元申訴途徑，權責單位必須3天內回報初步受理情形，結案期限則以一個月為限，必要時候也只能延長一個月時間。且無論中央、地方政府公務人員都可利用平台通報，其餘機關單位內的霸凌申訴案，也須送平台列管。