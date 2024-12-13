快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

行政院霸凌通報平台今上線 當事人須具名申訴

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院霸凌通報平台今天正式上線，申訴人需以自然人憑證、行動自然人憑證或健保卡登入，並填寫服務機關及單位、職稱、姓名等資訊，還有申訴事實及理由。圖／行政院職場霸凌案件通報平台
行政院霸凌通報平台今天正式上線，申訴人需以自然人憑證、行動自然人憑證或健保卡登入，並填寫服務機關及單位、職稱、姓名等資訊，還有申訴事實及理由。圖／行政院職場霸凌案件通報平台

行政院職場霸凌案件通報平台」今天正式上線，經實際點選平台網頁，申訴人需填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由。行政院人事總處表示，為求毋枉毋縱，及有利後續追蹤列管，申訴人應確實填列聯絡方式及具體事由等資訊，避免無法轉交權責機關處理。

編輯推薦

勞動部公務員輕生事件引爆各界對公務機關職場霸凌的關切，閣揆卓榮泰下令成立霸凌通報平台，今天正式上線。人事總處表示，為了強化職場霸凌防治，除各機關、機構現有之申訴管道外，為使公務機關員工能有其他安心申訴途徑，人事總處已經於全球資訊網首頁建置「職場霸凌案件通報平台」，將以保密方式轉請權責機關處理，並由人事總處追蹤列管通報案件後續辦理情形。

人事總處並表示，為期毋枉毋縱，公務機關員工至平台通報案件時，請確實填列聯絡方式及具體事由等相關資訊，避免無法轉交權責機關處理，並利後續追蹤列管。

經實際點選平台網頁，申訴人需以自然人憑證、行動自然人憑證或健保卡登入，並填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由，包含欲申訴對象的服務機關單位及職稱，時間、地點，還有相關人事物。

根據人事總處日前說明，平台是在各部會既有申訴管道之外，增加一個多元申訴途徑，權責單位必須3天內回報初步受理情形，結案期限則以一個月為限，必要時候也只能延長一個月時間。且無論中央、地方政府公務人員都可利用平台通報，其餘機關單位內的霸凌申訴案，也須送平台列管。

公務員 職場霸凌 行政院

延伸閱讀

「深蹲」、「他殺」不算霸凌惹議 邱泰源：調查用心高規格

行政院霸凌事件通報平台成立 張智倫籲勿成釣魚平台

公務員之死…游盈隆：史上首次政府願公開認錯 賴清德應帶頭做1事

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

相關新聞

公務員之死月餘 家屬花束曝悲痛「媽媽千呼萬喚祢到底在哪」

勞動部勞發署北分署吳姓公務員死亡月餘，勞動部11日公布重啟調查報告，證實吳姓公務員生前遭前北分署長謝宜容職場霸凌，且死亡...

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

吳姓公務員之死，勞動部11日的重啟調查報告記者會進行媒體提問時，有記者問第一份報告「目的良善」和重啟調查的內容不同，是誰...

行政院霸凌通報平台今上線 當事人須具名申訴

行政院「職場霸凌案件通報平台」今天正式上線，經實際點選平台網頁，申訴人需填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、e...

「深蹲」、「他殺」不算霸凌惹議 邱泰源：調查用心高規格

衛福部昨天公布霸凌案調查結果，共有8人遭到申訴調查，其中3人經認定霸凌屬實，5人不成立；但調查結果公布後，爭議依然存在，...

公務員之死…游盈隆：史上首次政府願公開認錯 賴清德應帶頭做1事

勞動部公務員之死，掀起全國「職場霸凌MeToo」風暴，勞動部日前重啟調查，證實吳姓公務員死亡和他生前遭到勞發署前北分署長...

學者：霸凌要件應界定清楚

衛福部霸凌疑似八案懲處出爐，其中三人霸凌屬實、七人受處分。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，管理與霸凌「一線之隔」，管理時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。