「深蹲」、「他殺」不算霸凌惹議 邱泰源：調查用心高規格

衛福部昨天公布霸凌案調查結果，共有8人遭到申訴調查，其中3人經認定霸凌屬實，5人不成立；但調查結果公布後，爭議依然存在，包含長照司長要求做深蹲、伏地挺身，以及主任秘書兼社保司長用「他殺」等比喻失當。衛福部長邱泰源說，霸凌調查小組採高規格做法，調查用心，一切依法辦理。

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霸凌調查不成立的案件中，有二案最為外界爭議。一是主任秘書兼社保司長，遭指控要求同仁須自我找出問題嚴重性，才不會被「他殺」的「不當比喻」，雖尚未構成職場霸凌要件，但記申誡2次，免兼社保司長，而主任秘書為幕僚單位，不調動。

另一案為長照司長遭指控每日健康操休息時間，要求同仁做操、深蹲運動，甚至在媒體揭露後，向同仁表達期望「支持司長」，有違公正調查疑慮。雖不符合職場霸凌，但因針對司內職場霸凌未採取有效措施遏止，因此記小過一支。

面對外界對調查結果的質疑，邱泰源今出席記者會前說明，霸凌訊息傳出後，立即成立調查小組，以嚴肅的心情對待，要求一切秉公、依法辦理，以絕不護短、毋縱毋枉的精神高規格調查，同時兼顧深度及廣度，也依規定辦理，尊重調查結果。

媒體詢問主任秘書對下屬說「你要先自殺表示誠意」，司長要求深蹲是否算霸凌？邱泰源回答，專案小組調查內容有了解，包含發生多久、什麼情況發生等，了解因果關係，「有就有，沒有就沒有」，調查結果合情、合法。至於是否會重啟調查？他強調，調查小組高規格處理，一切依法辦理。

對於主任秘書兼社保司長續留主任秘書的爭議，邱泰源說，被懷疑霸凌多是涉及與人互動的部分，而社保司長與同仁互動較多，因此希望先調離司長職位。