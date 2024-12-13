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詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

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詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
勞動部長洪申翰11日上午主持重啟調查報告記者會。本報資料照片
勞動部長洪申翰11日上午主持重啟調查報告記者會。本報資料照片

吳姓公務員之死，勞動部11日的重啟調查報告記者會進行媒體提問時，有記者問第一份報告「目的良善」和重啟調查的內容不同，是誰包庇、誰默許挪用就安基金，卻出現麥克風「爆音」現象長達數分鐘。一名網友說，當天不少人聞到燒金紙的味道，後來看新聞得知記者會出現麥克風異常情事，直呼「詭異啊」。

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勞動部長洪申翰11日上午主持重啟調查記者會，認定勞發署前北分署長謝宜容職場霸凌，且吳姓公務員之死與謝宜容有關聯。

一名網友曾是謝宜容昔日部屬，也曾遭謝宜容霸凌，選擇降調其他單位。他表示，11日上午很多同仁聞到燒金紙的味道，「跑去北分署問他們有燒嗎？竟然沒人燒，那...吳員還在這晃嗎？這已經好幾次」。他想起吳員出殯當天，有主管下班走過旁邊的走廊，問他們有沒有聞到燒焦味，「同事說香的味道，當時我也聞到，還四處看一下，怕電線走火啥的，結果也沒有」。

該名網友表示，看到節目提到洪申翰說明吳先生被霸凌真相，講到霸凌麥克風突然爆音，還持續很久，「詭異啊！」看到吳員接標案的時間軸，業務壓縮的時程，8至10月拚命加班，清晨4、5點就去上班，剛開始想不透為何那麼早進辦公室，然後他回想自己以前狀況，想明白了。

他說，他之前也接了標案，明明是延續性標案、第二年只要從第4、5個步驟接著做，當時的長官謝宜容竟然逼他中止，要從頭開始，要他自己寫簽說明廠商不好，要重新招標。「當時心裡超氣憤，前一年經手的人都在，科長也是他，為何到我手要重頭來，有期程要完成，擠壓我時間，上簽廢標還要解釋是蕭婆授意！後續我跑了，留給別人做！蕭婆來開標、還說某某某給我記住」。

該名網友表示，他雖然離開舊單位，心裡創傷還很重，換了單位，電話響了不敢接。身體整個出狀況去開刀休養，到現在還要每半年回醫院追蹤，想到以前被霸凌的情境會怕，說起過去會怕。

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公務員 勞動部 職場霸凌 謝宜容

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