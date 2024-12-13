公務員之死月餘 家屬花束曝悲痛「媽媽千呼萬喚祢到底在哪」

勞動部勞發署北分署吳姓公務員死亡月餘，勞動部11日公布重啟調查報告，證實吳姓公務員生前遭前北分署長謝宜容職場霸凌，且死亡和霸凌有關，勞動部長洪申翰並表示，會協助家屬爭取吳姓公務員因公死亡，並再度向家屬道歉。北分署的大樓外至今仍有民眾獻花，其中包括吳姓公務員母親的花束，上頭寫「媽媽千呼萬喚祢到底在哪？媽媽的心都碎了」，讀了令人鼻酸。

勞動部11日召開重啟調查記者會公布真相，本報記者在前一天的10日晚上，發現吳姓公務員母親的花束，紙板上寫有，「○兒，祢在哪裡？一個多月了，媽媽為什麼都等不到祢回來吃晚飯？媽媽千呼萬喚祢到底在哪？媽媽的心都碎了。○兒，媽媽好想祢」。

該名網友曾是謝宜容昔日部屬，他透露自己也曾遭到謝宜容職場霸凌，折磨到生病，後來透過他人幫助，才得以降調到其他單位。他表示，回憶過去在「蕭婆」霸凌的日子中，做到每天清晨4、5點驚醒，就焦慮地睡不著覺，想到辦公室內堆積如山的公文，就開始煩悶，可是路途遙遠要搭專車，真好撐到天亮才能出門。「所以吳先生一定也是如此，因為手上也不會只做一件工作，我做科員的1至2人份工作，薪水也沒給我1至2人份」。

「吳先生要做3至4人工作，一定更焦慮」，該名網友表示，天氣冷了，同事都下班了，自己還在辦公室內努力加班。單身、無家累、可以全心全力奉獻工作的人、長官最愛。當時他經常加班到晚上9、10點，甚至搭晚上10點30分最後一班公車回家，到家都已經深夜11點30分，洗澡睡覺都要凌晨12點多了，接著凌晨4、5點醒來又焦慮，因為馬上要上班了，只有等到快下班、心情才好ㄧ點，緊繃一整天的神經，才得以放鬆一點。

網友表示說，他經過幾個月無止盡的折磨，跟家人溝通，講了辦公室的難處，決定要辭職，還好遇到貴人相助，只有降調到別單位。他心疼吳姓公務員的遭遇，「他家人一定知道他工作不順，被蕭婆虐待，吳媽媽才會說『早叫他不要做了，家裡又不是沒飯吃！』」

至於吳姓公務員的家屬至今仍很低調，該名網友表示，聽說吳先生的兄弟姊妹都很優秀，都是當公務員，「所以第一時間高層施壓，叫他們不要吵，爭取吳先生因公殉職、撫恤高一點（我妹過勞癌逝，爭取因公撫卹失敗）！以上鬼故事」。

網友表示，當得知吳姓公務員是善良的人，他心裡就有底了，「會兇回去的同仁及會巴結的同仁沒事，善良的人只有做到死的份」。得知憾事時他的第一反應「不意外」，「蕭婆真的有逼死人的功力」。

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