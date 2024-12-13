公務員之死…游盈隆：史上首次政府願公開認錯 賴清德應帶頭做1事

勞動部公務員之死，掀起全國「職場霸凌MeToo」風暴，勞動部日前重啟調查，證實吳姓公務員死亡和他生前遭到勞發署前北分署長謝宜容職場霸凌有關。台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，若犧牲換來政府與社會的覺醒，這或許是史上第一次，政府在第一時間願公開認錯，選擇站在弱勢的受害者這一邊，追究相關人員的責任，表示這個政府神經還在。

勞動部11日公布北分署吳姓公務員在辦公室死亡的重啟調查報告，承認吳姓公務員確曾遭長官霸凌，離世與工作有關。部長洪申翰說，「該名公務員被交辦不可能達成的任務，導致工作負荷更沉重，長時間加班導致睡眠不足，不能適度休息而身心俱疲，加上謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌，且離世與工作有關」。

「這是遲來的正義」，游盈隆表示，吳姓公務員家屬要的真相終於大白，距11月4日在辦公室發現遺體整整38天。悲劇已經造成，一條寶貴的青春生命已無法挽回，犧牲能不能換來政府與社會的覺醒？讓吳姓公務員的犧牲有意義、有價值，是眼前更重要的事情。

游盈隆表示，洪申翰上任17天，銜命快速回應社會期待。針對吳案重啟調查，不再官官相護，讓真相大白，撫慰家屬受傷的心靈，稍稍平息人民的怒火。這或許是史上第一次，政府在第一時間願公開認錯，選擇站在弱勢的受害者這一邊，追究相關人員的責任，表示這個政府神經還在，社會應予以肯定、鼓勵和讚揚。的確，這是一次成功的危機處理，並不多見。

「不諱言地說，霸凌的現象在今日台灣相當普遍」；游盈隆表示，或者，更公平地說，霸凌不是台灣獨有，凡是人類社會都會有，只是程度差別而已。自從勞動部霸凌致死案傳開之後，中央政府各部會陸續傳出霸凌的案例，從行政院院本部、衛福部、教育部、交通部、內政部、鐵路局、農業部、警察等等，不勝枚舉。

游盈隆表示，賴清德總統如果真的關心霸凌現象，應打鐵趁熱，現在就應該帶頭全面反霸凌，主動發起全民反霸凌運動，並且先從公部門做起，雷厲風行，不要虛應故事。要有與受難者同在的精神，與所有正遭受霸凌之苦的人民站在一起，朝建立反霸凌的公民文化大步邁進才對。這樣的施政才會讓人民有感。

他說，猶記得行政院長卓榮泰11月20日傍晚，向全民深深一鞠躬，表達歉意，並「要求各部會首長全面徹查機關內部，不容許再有霸凌行為。而已經被揭露的若干案件，要一周內完成調查，追究責任。」但時至今日，3周已經過去，行政院的反霸凌作為有何具體成效？社會都在等。

霸凌現象，不僅僅出現在公部門，游盈隆表示，私部門也不遑多讓，受苦受難的人更多。反霸凌是政府早該去做，也做得到的事情，但不分藍綠當政，始終不當一回事。從現在開始，積極全面推動，亡羊補牢，未為晚也。

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