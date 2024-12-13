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政院霸凌通報平台今上線
勞動部公務員遭霸凌而輕生震驚全台，行政院霸凌通報平台今天上線，全台公務員都能使用，平台採具名通報，但會加密，通報後機關須於三天內回報處理狀況，一個月內要結案。行政院長卓榮泰要求，公部門應妥善處理職場霸凌，改變整個官場文化，改善民眾對行政團隊印象。
行政院人事總處人事長蘇俊榮昨赴行政院會報告通報平台進度，他說，重點包括提供多元通報管道，重視當事人隱私，透過加密措施確保通報內容不外洩，並透過跨部會合作，要求權責機關三天內回報，由行政院人事行政總處追蹤列管，結案期限以一個月為限。
卓榮泰指出，通報平台上線之後，首先須透過流程縝密規畫，務必保護當事人隱私，否則會造成二度傷害；其次，請各部會據實調查說明清楚，絕不能讓外界感到官官相護，也不能打擊無辜；第三，要做到速查速決，不能拖延；第四，平台機制需要取得社會公信力，不讓參與協力調查外部人力形象受到傷害。
卓榮泰強調，通報平台成立後，希望公務部門妥善處理職場霸凌事件，改變官場文化，也改善民眾對行政團隊的印象，中央、地方都要做好，才有資格要求一起做好。他說，通報平台會一直存在，讓受到傷害的人有保護機制，權力受到保障。
此外，勞動部長洪申翰日前公布霸凌調查結果，稱該名公務員生前超時工作八十小時卻未申請加班，建議人事行政總處將北分署人事室蘇姓主任調離主管現職。據了解，此事在公務部門傳開後，認為恐「傷及無辜」。
人事總處官員說，人員異動或工作指派是否合理，是各級主管、首長的責任，若要由人事單位負責不盡合理。該名主任九月才到職，對機關業務未盡熟悉，也未曾在八十一人快速異動時任職於勞動部，針對調離與否，會再做責任釐清。
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