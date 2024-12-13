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學者：霸凌要件應界定清楚
衛福部霸凌疑似八案懲處出爐，其中三人霸凌屬實、七人受處分。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，管理與霸凌「一線之隔」，管理時若採用不當言語、行為且針對個人，恐怕就會越線。政治大學心理學系教授楊啟正則說，這一波霸凌事件過後，公部門應對霸凌要件界定清楚，否則受霸凌者恐會持續痛苦，或進入重複申訴的輪迴。
洪子仁說，於職場擔任主管本就是需要行使管理職權，但若發生不當言語、行為，就會跨越管理的界線成爲霸凌案件，主管如何用有效的手段，讓同仁願意一起朝工作目標前進，這是管理的重點。主管扮演的角色必須確保組織高效率運作，管理本質應是「對事不對人」，並高度自律、尊重職場中的每個人。
洪子仁指出，公眾在面對霸凌案件時應該謹慎，避免在事實未明前公開當事人姓名、職務，以免對名譽造成不可逆傷害，避免成為另類霸凌事件。
楊啟正說，經過這一波霸凌案件，讓更多公務人員願意站出來申訴或反映，建議公部門應藉此機會建立制度，作為職場示範，在霸凌定義上給予明確要件，並提出事件發生後應如何因應，若因霸凌不成立案件持續累積，恐讓受害者繼續陷入苦痛或重複申訴的泥沼。
另有專家擔憂，衛福部此次調查霸凌案時，調查小組部分委員對霸凌調查並不熟悉，訪談時出現引導式問答，如「你確定要這樣回答？」、「這種回答可能會對這個人（疑涉霸凌對象）不利」等論述，反而讓被訪談者擔憂身分曝光，或影響事實傳達，建議往後調查霸凌案件應由獨立機構且具專業者執行，並建立類似吹哨者保護機制，才可以讓霸凌調查結果更具代表性。
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