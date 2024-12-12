快訊

賣地挹注生產！「蘋菓西打」重磅回歸 大飲：明年營收拚恢復正常

「完全垃圾」藥師籲別買5種常見藥品 這款感冒藥也上榜

政院霸凌通報平台要具名 楊瓊瓔：不會被秋後算帳？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院霸凌通報平台預計明將上線，全台公務員都能使用，需要「具名」申訴但會加密。國民黨立委楊瓊瓔表示，難道不會被人當成秋後算帳名單？記者林伯東／攝影
行政院霸凌通報平台預計明將上線，全台公務員都能使用，需要「具名」申訴但會加密。國民黨立委楊瓊瓔表示，難道不會被人當成秋後算帳名單？記者林伯東／攝影

行政院霸凌通報平台預計明將上線，全台公務員都能使用，需要「具名」申訴但會加密。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，肯定行政院「立意良善」，有拿出霸凌申訴管道作為，但要求具名、而且是在公務體系，難道不會被人當成秋後算帳名單？她高度質疑這個「具名」平台在實務上能有多少被使用率。

楊瓊瓔指出，例如文化部前部長、政務委員史哲日前被投訴霸凌，但文化部竟回應「鼓勵勇敢具名檢舉」，要請問行政院長卓榮泰、史哲等高官們，有沒有看到許多網路上對「具名」的討論？不管是在「靠北藝術」、「PTT」等社群，都是因為有匿名性，才有更多討論，讓媒體或調查單位有跡可循，甚至也有人發文明確說他在公務體系，但如果需要具名，根本不敢出面指證或陳情霸凌。

楊瓊瓔表示，可以理解公務單位不想因為「濫訴」、「濫查」打擊到無辜，這也是民代面臨陳情會有的情況，但要有政府不就是為了可以調查釐清真假、可以保護需要保護的人嗎？要公務員具名才能申訴霸凌，很可能會讓這個機制淪為空殼，就像國軍有1985專線，但常常「提醒」官士兵說，遇到不公事情先跟長官報告，這個邏輯真的是有為被霸凌者和申訴者著想嗎？

楊瓊瓔呼籲行政院，除了具名平台應該改成不需要具名，且現行法規不足以防治霸凌，也應盡速修訂新法，明確定義職場霸凌行為，建立調查與處罰機制，也應規範機關，不得對申訴及協助霸凌案調查的公務員，做出任何不利處分，避免秋後算帳。

楊瓊瓔提到，有人因此再度討論到「揭弊者保護法草案」，自己早有提案，也再重申希望朝野立委一起合作，盡快通過此法案，而這會期行政院遲遲不提出院版「揭弊者保護法草案」，實在是令人不解且無法接受，請政府檢討不要只做一半，一起為全民權益及有需要陳情揭弊者來努力。

楊瓊瓔 職場霸凌 行政院

延伸閱讀

每天至少250輛大貨車進出...楊瓊瓔協調農水署 台中果菜市場停車有解

藍委問廢死態度 張文貞：捍衛憲法法庭裁判

司法院長被提名人張文貞：死刑合憲 非社會最急迫議題

台中大雅陽明國小校門口交通亂人車爭道 會勘提改善計畫

相關新聞

影／衛福部霸凌8案公布調查結果 3案成立2人記大過

針對衛福部霸凌案件，衛福部次長呂建德今天舉行記者會說明相關調查進度及懲處。一共有8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人...

衛福部霸凌懲處引眾怒 陳昭姿點名「他」準備下台

衛福部今天公布霸凌案件懲處結果，衛福部次長呂建德表示，8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分。對此結果，...

【重磅快評】談謝宜容扯馬英九 蘇巧慧語驚四座了

勞動部公布吳姓公務員之死第二次調查報告，認定北分署前署長謝宜容霸凌，與公務員輕生有直接關聯；同時間受訪的民進黨立委蘇巧慧...

「目的良善」大逆轉 黃暐瀚：前一份報告是否該查？

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉貪收押，勞動部昨天公布重啟調查報告，認定謝宜容職場霸凌和吳姓公務員之死有關。媒體人黃暐瀚在...

【重磅快評】謝宜容從良善變魔鬼 前老闆們全身而退？

上個月勞動部調查報告，勞發署北分署前署長謝宜容被描述為「目的良善」，不到1個月，勞動部報告髮夾彎，謝宜容變成霸凌致死又涉...

政院霸凌通報平台要具名 楊瓊瓔：不會被秋後算帳？

行政院霸凌通報平台預計明將上線，全台公務員都能使用，需要「具名」申訴但會加密。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，肯定行政院「立意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。