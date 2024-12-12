政院霸凌通報平台要具名 楊瓊瓔：不會被秋後算帳？

行政院霸凌通報平台預計明將上線，全台公務員都能使用，需要「具名」申訴但會加密。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，肯定行政院「立意良善」，有拿出霸凌申訴管道作為，但要求具名、而且是在公務體系，難道不會被人當成秋後算帳名單？她高度質疑這個「具名」平台在實務上能有多少被使用率。

楊瓊瓔指出，例如文化部前部長、政務委員史哲日前被投訴霸凌，但文化部竟回應「鼓勵勇敢具名檢舉」，要請問行政院長卓榮泰、史哲等高官們，有沒有看到許多網路上對「具名」的討論？不管是在「靠北藝術」、「PTT」等社群，都是因為有匿名性，才有更多討論，讓媒體或調查單位有跡可循，甚至也有人發文明確說他在公務體系，但如果需要具名，根本不敢出面指證或陳情霸凌。

楊瓊瓔表示，可以理解公務單位不想因為「濫訴」、「濫查」打擊到無辜，這也是民代面臨陳情會有的情況，但要有政府不就是為了可以調查釐清真假、可以保護需要保護的人嗎？要公務員具名才能申訴霸凌，很可能會讓這個機制淪為空殼，就像國軍有1985專線，但常常「提醒」官士兵說，遇到不公事情先跟長官報告，這個邏輯真的是有為被霸凌者和申訴者著想嗎？

楊瓊瓔呼籲行政院，除了具名平台應該改成不需要具名，且現行法規不足以防治霸凌，也應盡速修訂新法，明確定義職場霸凌行為，建立調查與處罰機制，也應規範機關，不得對申訴及協助霸凌案調查的公務員，做出任何不利處分，避免秋後算帳。

楊瓊瓔提到，有人因此再度討論到「揭弊者保護法草案」，自己早有提案，也再重申希望朝野立委一起合作，盡快通過此法案，而這會期行政院遲遲不提出院版「揭弊者保護法草案」，實在是令人不解且無法接受，請政府檢討不要只做一半，一起為全民權益及有需要陳情揭弊者來努力。