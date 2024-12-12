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處分落差大？衛福部霸凌成案引陰謀論 專家批：給棒子卻沒給蘿蔔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期各界關心衛福部主管疑涉及職場霸凌之情事下午公布調查結果，次長呂建德表示調查期間共接獲8件疑似職場霸凌案件，經全面、深入調查，由外部學者專家依據職場霸凌判斷準則審議認定，確認職場霸凌3案成立、共7人受處分，包括未能有效遏止事件發生之主管連帶受到懲處。記者曾吉松／攝影
近期各界關心衛福部主管疑涉及職場霸凌之情事下午公布調查結果，次長呂建德表示調查期間共接獲8件疑似職場霸凌案件，經全面、深入調查，由外部學者專家依據職場霸凌判斷準則審議認定，確認職場霸凌3案成立、共7人受處分，包括未能有效遏止事件發生之主管連帶受到懲處。記者曾吉松／攝影

衛福部多位主管涉及職場霸凌，由次長呂建德擔任召集人的調查小組，今公布調查結果，共8件霸凌案件中，僅3案成立，且均為社政單位中階官員，分別被記大過、小過。外界出現有人想藉此安插人手的陰謀論，熟悉社福領域的專家批評，社政系統自內政部改組至衛福部後，被交付發展社安網、長照等重任，壓力極大，如今被苛以重責，很不合理。

社工師全聯會前理事長張淑慧表示，衛福部公布的懲處結果令人憤怒且失望，社福體系被賦予守護社會安全網、發展長照資源等重任，在改組進入衛福部編制後，政策重任愈加沈重，資源卻相對有限，同仁戮力守護國人，承受極大壓力，如今又成為霸凌案件的處置焦點，「根本是給了棒子，卻沒給蘿蔔。」

一名知情人士表示，保護司簡任視察被人錄音檢舉，因此被記一大過並移付懲戒，但社保司長霸凌同仁的音檔在媒體流傳，兩個音檔言語、用詞尖銳程度相當，社保司長卻被認定職場霸凌不成立，「作法不僅是衛政輕輕放下，社政卻嚴厲苛責，懲處的官員以簡任層級為主，更顯示棄小保大的動機。」

衛福部至今未對外公告調查小組成員名單，有知情人士表示，調查小組外部委員法律專家難尋，衛福部長官找來自身熟識某位教育部前官員，該員曾因不當言語，被任教的大學教評會以違反教師法為由不予續聘，此人擔任外部委員的適任性，啟人疑竇。

另一名知情人士表示，保護司簡任視察與社保司長一樣被錄音，但兩者處分落差極大，是否符合比例原則，存在疑義，且保護司司長曾多次約談，也曾調整該員業務，盼能改善言語過當問題，能做的都做了仍遭到懲處；長照司司長霸凌不成立仍被記過，兩者是否過當存在疑義。

「衛福部下手這麼狠，是要做給誰看？」張淑慧質疑，衛福部成立10年，是否做過盤點，隨著政策增加，社福人力職缺有無依比例增加？秘書處、綜規司、主任秘書等職位，有曾考慮社政人員擔任？社政升遷管道是否在衛福部被邊緣化？恐怕除了業務繁重及新增政策多且雜，這些組織氛圍、人事細節才是壓垮駱駝的稻草。

職場霸凌 衛福部 長照

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