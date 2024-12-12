衛福部霸凌懲處引眾怒 陳昭姿點名「他」準備下台

衛福部今天公布霸凌案件懲處結果，衛福部次長呂建德表示，8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分。對此結果，立委陳昭姿立即發出六點說明，表達對懲處結果失望，並呼籲衛福部長邱泰源收回今天的調查報告，立刻重新、更全面深入地進行調查，否則，火愈燒愈大，「擔心你步上何佩珊前部長的後塵」。

陳昭姿說，「邱泰源部長，你知道呂建德次長召開的霸凌案調查記者會，整場幹話連連，是在放火嗎？」，8件霸凌案調查，只有3件成立，且都是非主管職的簡任視察及專委。被投訴的3位司長僅因「督導不周」被記過或申誡、副署長完全沒事。「衛福部是要告訴台灣社會，官位夠大就能為所欲為？總統級、部長級的『國王人馬』，果然能安全下莊。」

陳昭姿指出，衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟對下屬說：「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」。調查結果竟說這只是「不當比喻」，不構成霸凌。「這分明是勞動部『立意良善』的翻版！請問邱部長，在這樣的言語壓迫下，長期承受高壓的員工會不會真的就去輕生？你能保證不會發生這種事嗎？」

陳昭姿說，在她揭露劉玉娟霸凌錄音檔後，衛福部就已經免除其兼任社保司司長，這根本不算懲處，免兼社保司長劉玉娟還落得輕鬆！記者問為什麼劉玉娟仍擔任衛福部主秘，呂建德回答：「因為主秘是幕僚職，還是擔任」。這根本天大笑話！主秘就是部長心腹，任何公文都要經過主秘，在衛福部內更是僅次於部長及次長具決策權的人，可說是一人之下萬人之上，這樣的懲處是在騙外行人嗎？

另，長照司長祝健芳要求同仁「伏地挺身、深蹲」，呂建德說：「祝司長沒有強迫，是用鼓勵方式」，這和先前陳情者所說的「不配合就會遭斥責」大相逕庭。陳昭姿說：「請問呂次長，在這種不健康的職場文化中，哪位員工敢不配合祝司長的鼓勵？謝宜容要求員工跑步已被認定是霸凌，衛福部確定祝健芳的『伏地挺身、深蹲』沒有問題？衛福部身為醫療主管機關，不知道什麼是橫紋肌溶解症嗎？」

對於衛福部今天公布的調查，陳昭姿感到非常失望與痛心，「因為我過去在醫藥界服務，所以收到最多的陳情就是來自衛福部的各層級人員。向我陳情的人都是具名檢舉且指證歷歷，對這些陳情人我有高度信任。」

陳昭姿說，她要誠懇呼籲邱泰源收回今天的調查報告，立刻重新、更全面深入地進行調查。否則，火真的會愈燒愈大，「我擔心你會步上何佩珊前部長的後塵。」

此外，今天傍晚流出長照司祝姓司長要求同仁深蹲、做伏地挺身的影片，影片中，還有兩名同仁做伏地挺身互相PK，一旁同仁向司長說，「他（正在做伏地體身的同仁）等一下沒辦法打電腦啦！」，司長還說，「等一下可以笑他」。

對此，呂建德於記者會上回應，司長要求同仁深蹲、做伏地挺身是在健康操運動的時間，調查沒有強迫，是用鼓勵方式，同仁可能受到職場上的壓力，就進行相關行為，這部分不構成霸凌，屬於領導、管理等行政處置不當，而記過一次，但所有相關證據都會留存。