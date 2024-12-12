要求深蹲、說「你要自殺」不算霸凌？專家盼界定清楚

衛福部霸凌疑似8案懲處出爐，其中3人霸凌屬實、7人受處分。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，管理與霸凌是一線之隔，但若不當言語、行為，且針對個人恐怕會越線。政治大學心理學系教授楊啟正則說，此波霸凌風波過後，公部門應帶頭對霸凌要件界定清楚，否則受霸凌者恐持續痛苦，或是重複申訴的輪迴。

衛福部公布本次霸凌案件懲處結果，3人霸凌屬實，共7人受到處分，包含保護司長沒有涉及霸凌，但因監督不周，也被記申誡一次。另外，目前主秘兼社保司長霸凌案件雖不成立，但仍調離社保司長主管一職。8案中5案不成立，包括雖要求同仁深蹲、伏地挺身，但並未強迫；「你要自殺表示誠意」，用語比喻不當，但霸凌不成立。

洪子仁說，主管本來就是需要行使管理職權，但發生不適當言語、行為，就會跨越界線變成霸凌，如何用有效手段讓同仁願意一起朝目標前進，這是管理的重點。主管角色必須確保組織高效率運作，管理本質應該是「對事不對人」，應該高度自律、尊重職場中的每個人。

洪子仁提醒，公眾在面對霸凌時應該謹慎，避免在事實未明前公開當事人的姓名、職務，以免對名譽造成不可逆傷害，也變成另類的霸凌。

楊啟正說，經過這一波霸凌案件，有更多公務人願意站出來反應，建議公部門應該藉此機會建立制度，作為職場示範，在霸凌定義上給予明確的要件，並提出事件發生後如何因應，霸凌不成立的案件持續累積，恐讓受害者繼續陷入苦痛或重複申訴的泥沼。

另有專家擔憂，衛福部此次調查，部分委員對霸凌調查不熟悉，訪談時出現引導式問答，出現「你確定要這樣回答？」、「這種回答可能會對這個人不利」的論述，反而讓被訪談者擔憂身分曝光，或影響事實的傳達。調查應該由獨立機構，且具專業者執行，並建立類似吹哨者保護的機制，才可讓霸凌調查結果更具代表性。