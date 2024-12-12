【重磅快評】談謝宜容扯馬英九 蘇巧慧語驚四座了

勞動部公布吳姓公務員之死第二次調查報告，認定北分署前署長謝宜容霸凌，與公務員輕生有直接關聯；同時間受訪的民進黨立委蘇巧慧竟稱謝是前總統馬英九時代擔任公務員，一席話真是語驚四座。民進黨遇事從來不改「馬維拉」的思維，但這次蘇巧慧的操作拙劣，雖號稱是綠營角逐2026新北市長的強棒，但這種格局堪當重任嗎？

勞動部長洪申翰昨天公布吳姓公務員之死重啟調查的報告，有別於初次調查報告稱無法證明謝宜容霸凌吳員及謝在工作上的要求是「目的良善」，洪直言吳員輕生與謝宜容有關聯，交辦吳員的智能就業方案已逾合理及必要範圍，高壓管理模式造成吳員莫大心理壓力導致悲劇發生。洪申翰並代表勞動部向家屬表達最深歉意。

正當社會關注勞動部重啟霸凌案調查報告的內容之際，民進黨立委蘇巧慧接受電台專訪，被問到勞動部霸凌案，她表示認識的公務員大都是認真的，但不能否認「一定有不肖公務員」，可是也不能因此就說謝宜容背後是哪個派系，「畢竟謝宜容擔任公務員多年，可能從前總統馬英九時代就在」、「為什麼會養成這樣？我們也不知道」。

蘇巧慧刻意淡化謝宜容在民進黨主政的政府體系中快速拔擢出任要職，也不說謝的背後是民進黨那個派系在「滋養」，卻有意無意提到謝是在馬英九時代就擔任公務員；蘇巧慧的意思很清楚，謝宜容作為固令人非議，但2008年選上總統的馬英九也不能免責，因為她是那個時候進入公務體系。但這個邏輯能被大眾接受嗎？

如果因謝宜容是馬英九時代進入公務體系，馬英九就得為她的作為負責，又怎麼不說謝宜容在馬主政期間也沒有捅出什麼婁子，為何蔡英文上台後就開始走樣，甚至在賴清德接棒後就鬧出人命？到底是誰要負比較大的責任？

檢視謝宜容的升官圖，有一說是謝宜容一開始是到台北市政府擔任社工，當時長官是陳水扁時期的社會局長陳菊，這和蘇巧慧說謝是馬英九時代進入公務體系有出入，但不管如何，初任社工的謝宜容並沒有什麼異樣，直到陳菊的愛將許銘春擔任勞動部長後，謝宜容才官運亨通。

謝宜容快速從勞發署綜規科長升為部長辦公室專門委員，再高升分署長，期間並未經歷分署副組長和組長歷練，她是如何獲得這種三級跳的待遇，結果德不配位釀生悲劇，難道帳也要算在馬英九頭上？更有一種說法是，一旦許銘春選上高雄市長，說不定謝宜容還能更上一層樓，真是令人不敢想像。

北分署於新北市新莊區，最早揭露此案的新北市議員李宇翔是民進黨籍，雖是民進黨執政，但李宇翔還是說了實話，認為謝當分署長完全不適格；蘇巧慧兼任民進黨新北市黨部主委，本應關照全局，在李宇翔揭發霸凌案後，從未見蘇巧慧關心過此案，如今突然冒出一句謝宜容是馬英九時代擔任公務員，反而自證民進黨執政後吏治敗壞，蘇巧慧在這一題沒得分，恐怕還要倒扣。