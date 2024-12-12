勞動部霸凌事件致命專案「智能就服」 原定使用單位霧煞煞

勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生案重啟調查，壓垮吳員的最後一根稻草「智能就服專案」，被要求配合羅東就業服務中心新址開幕並展示，霸凌案爆發後專案終止。令人意外的是，原本預計使用該專案的羅東就服中心，也不清楚專案內容，即使沒有該專案，也不影響運作。

勞動部昨（11）日公布報告，北分署去年8月規畫在羅東就服中心的新址建置智能就服站點，吳員今年6月提出專案需求書3540萬元預算，後被砍至750萬元，壓力過大，導致他11月4日輕生，當天正是羅東就服中心開工日；勞動部長洪申翰表示，智能就服系統專案全部停止，後續將繼續檢討。

羅東就服中心現址位於羅東鎮中正北路50號，由於租約到期，去年開始規畫遷移新址，新址位於東榮路二段91號，靠近羅東新轉運站，是一幢4層樓高的私人建物，就服中心租用1、2樓，目前正在內部裝修，裝修工程費用1380萬元，預計明年3月完工。

原本要做為新址開幕亮點的「智能就業服務專案」，計畫透過AI人工智能簡化內部作業，並加強求職人員自主性，然而關於細部內容，北分署指出，該專案是前分署長謝宜容指示規畫，上至勞動部，下至羅東就服中心，都不了解具體內容；宜蘭縣府人員也說，僅知道專案名稱，不知細節。