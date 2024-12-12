快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部霸凌事件致命專案「智能就服」 原定使用單位霧煞煞

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
勞動部昨公布北分署霸凌案調查報告，指出壓垮駱駝的最後一根稻草是原本預計用於羅東就業服務中心的「智能就業服務專案」，勞動部長洪申翰（左）表示已終止專案。圖／聯合報系資料照片
勞動部昨公布北分署霸凌案調查報告，指出壓垮駱駝的最後一根稻草是原本預計用於羅東就業服務中心的「智能就業服務專案」，勞動部長洪申翰（左）表示已終止專案。圖／聯合報系資料照片

勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生案重啟調查，壓垮吳員的最後一根稻草「智能就服專案」，被要求配合羅東就業服務中心新址開幕並展示，霸凌案爆發後專案終止。令人意外的是，原本預計使用該專案的羅東就服中心，也不清楚專案內容，即使沒有該專案，也不影響運作。

勞動部昨（11）日公布報告，北分署去年8月規畫在羅東就服中心的新址建置智能就服站點，吳員今年6月提出專案需求書3540萬元預算，後被砍至750萬元，壓力過大，導致他11月4日輕生，當天正是羅東就服中心開工日；勞動部長洪申翰表示，智能就服系統專案全部停止，後續將繼續檢討。

羅東就服中心現址位於羅東鎮中正北路50號，由於租約到期，去年開始規畫遷移新址，新址位於東榮路二段91號，靠近羅東新轉運站，是一幢4層樓高的私人建物，就服中心租用1、2樓，目前正在內部裝修，裝修工程費用1380萬元，預計明年3月完工。

原本要做為新址開幕亮點的「智能就業服務專案」，計畫透過AI人工智能簡化內部作業，並加強求職人員自主性，然而關於細部內容，北分署指出，該專案是前分署長謝宜容指示規畫，上至勞動部，下至羅東就服中心，都不了解具體內容；宜蘭縣府人員也說，僅知道專案名稱，不知細節。

如今該專案已胎死腹中，羅東就服中心表示，並不會影響新址開幕後的運作，求才、求職、媒合等功能會照常進行，「畢竟從頭到尾都不清楚實際上要做什麼」；此外，新址原訂開幕時間是明年3月，受到工程進度等因素影響，或延至4月。

羅東就業服務中心新址，靠近羅東新轉運站，目前預計明年4月開幕，即使沒有智能就業服務專案，也能照常運行。記者陳敬丰／攝影
羅東就業服務中心新址，靠近羅東新轉運站，目前預計明年4月開幕，即使沒有智能就業服務專案，也能照常運行。記者陳敬丰／攝影

勞動部 羅東 職場霸凌

延伸閱讀

勞動部霸凌調查大翻轉 游淑慧：做假報告的小組要不要查

開放服務移工不同調？勞動部次長澄清「討論中」 預計春節後提案

就安基金遭濫用惹議 朝野共識今年度預算砍3億元

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

相關新聞

衛福部霸凌8案公布調查結果 3案成立2人記大過

針對衛福部霸凌案件，衛福部次長呂建德今天舉行記者會說明相關調查進度及懲處。一共有8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人...

【重磅快評】謝宜容從良善變魔鬼 前老闆們全身而退？

上個月勞動部調查報告，勞發署北分署前署長謝宜容被描述為「目的良善」，不到1個月，勞動部報告髮夾彎，謝宜容變成霸凌致死又涉...

「目的良善」大逆轉 黃暐瀚：前一份報告是否該查？

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉貪收押，勞動部昨天公布重啟調查報告，認定謝宜容職場霸凌和吳姓公務員之死有關。媒體人黃暐瀚在...

影／衛福部霸凌案延燒 呂建德：調查結果3案成立7人受處分

近期各界關心衛福部主管疑涉及職場霸凌之情事下午公布調查結果，次長呂建德和人事處副處長出席，呂建德表示調查期間共接獲8件疑...

勞動部霸凌事件致命專案「智能就服」 原定使用單位霧煞煞

勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生案重啟調查，壓垮吳員的最後一根稻草「智能就服專案」，被要求配合羅東就業服務中心新址開幕...

勞動部霸凌調查大翻轉 游淑慧：做假報告的小組要不要查

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉貪收押，勞動部昨天公布重啟調查報告，認定謝宜容職場霸凌和吳姓公務員之死有關，與之前11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。