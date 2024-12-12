衛福部霸凌8案公布調查結果 3案成立2人記大過

針對衛福部霸凌案件，衛福部次長呂建德今天舉行記者會說明相關調查進度及懲處。一共有8人涉及霸凌遭到調查，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，包含保護司長沒有涉及霸凌，但因監督不周，也被記申誡一次。另，目前主秘兼社保司長於健保署台北業務組期間涉霸凌案件雖不成立，但仍調離社保司長主管一職。

呂建德說，調查小組經訪談近百人，接獲8件疑似職場霸凌案件，其中3案成立，包含對下屬咆哮，以及不合理多次退還公文等濫用職權情勢。遭到記過人員為，保護司林姓簡任視察記大過一支，並移付懲戒；長照司王姓專門委員記大過一支、社工司王姓簡任視察記小過一支。

至於，另5名職場霸凌不成立的案件分別是，首先長照司祝姓司長遭指在每日健康操休息時間，要求同仁做操、深蹲運動，造成部分同仁壓力，甚至在媒體揭露後，向同仁表達期望「支持司長」，有違公正調查疑慮。雖不符合職場霸凌，但因針對司內職場霸凌未採取有效措施遏止，因此，小過一支予以處分。

其次，劉姓主任秘書兼社保司長，遭指控過去在健保署台北業務組長任內，經調查其要求同仁須自我找出問題嚴重性，才不會被「他殺」的「不當比喻」，經調查小組認定，用語及比喻失當，造成同仁不必要的壓力，雖尚未構成職場霸凌要件，但經考績會決議核予申誡二次，免兼社保司長，由副司長代理職位，但是主任秘書為幕僚單位，不調動。

第三、社工司蘇姓司長經調查認定，不符合職場霸凌要件，但針對司內同仁疑有霸凌行為，沒有採取有效制止作為，應負監督管理不周之責，遭記申誡一次。

第四、健保署陳姓副署長在心健司長任內，遭指控要求同仁協助批核公文等情事，經調查小組深入訪談，仔細查驗相關事證，並未發現足以證實上述指控的證據，並且與事實不符。

第五、國會組張姓主任遭指控涉及霸凌不成立。

呂建德說，由於保護司張姓司長因司內有霸凌爭議，卻未有效制止職場霸凌，記申誡一次。

衛福部已會同所屬機關全面檢討修正現行職場霸凌防治及調查相關規定。呂建德說，調查小組於訪談過程中，各司署皆反應員額及人力吃緊問題，特別是國會組人力面臨嚴重不足，業務工作負荷重，部內也在調查後依據調查小組建議，迅速核予員額。

呂建德說，近年來從新冠肺炎疫情到公共衛生、長照到社政業務需求的大幅成長，同仁業務負擔有明顯增加的趨勢，長時間工作也需重視，會檢討業務成長與人力配置妥適性，爭取合理員額，讓工作負擔得到妥善分配。

呂建德說，後續將會強化部內主管自我覺察、同理心、情緒管理能力，針對與不同世代員工正向互動溝通技巧，提供分享課程及教育訓練，盼有助於及時發現管理面或員工身心健康問題，提供適當協助與轉介。